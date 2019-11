Een promovendus in plantkunde in Zuid-Afrika stuitte onlangs bij toeval op een plant die al sinds 1804 niet meer is waargenomen, schrijft de Zuid-Afrikaanse Stellenbosch-universiteit deze week. De Psoralea cataracta ging verloren in de Zuid-Afrikaanse provincie de West-Kaap, als gevolg van ontbossing en landbouw.

Van de Psoralea cataracta was tot nu toe maar één exemplaar bekend. Deze werd in 1804 ontdekt. Na jaren zoeken naar de plant, werd de Psoralea cataracta in 2008 op de Red List of South African Plants aangemerkt als 'uitgestorven'.

De Psoralea cataracta behoort tot de familie van vlinderbloemen, die veelal wordt gevonden in Zuid-Afrika. Ook groeien er vlinderbloemsoorten in Oceanië en Noord- en Zuid-Amerika.

De student, Brian du Preez, vond de plant langs een pad in de buurt van de stad Tulbagh in de West-Kaap. Du Preez zegt in een bericht van de universiteit dat hij de bloem direct herkende.

West-Kaap nog vrij onontdekt gebleven

Vlinderbloemspecialist en professor Charles Stirton heeft het gevonden exemplaar onderzocht en bevestigd dat het inderdaad de plant betreft die twee eeuwen niet meer was gezien. Volgens Stirton laat de ontdekking zien dat de berggebieden van de West-Kaap nog vrij onontdekt zijn gebleven.

Hij stelt in het bericht van de universiteit dat veel flora in de Kaap plotseling op kunnen duiken na natuurbranden en daarna ook snel kunnen verdwijnen. Deze branden komen echter onregelmatig voor, waardoor de kans klein is dat je hierdoor op bepaalde planten stuit.