De mazeleninfectie veroorzaakt (naast de mazelen) langdurige schade aan het afweersysteem, wat patiënten kwetsbaar maakt voor andere ziekten. Twee bijzondere en vrij nieuwe onderzoekstechnieken hebben hiervoor mogelijk doorslaggevend bewijs geleverd. Dit met dank aan een Nederlandse bevindelijk gereformeerde gemeenschap, die zich om religieuze redenen niet laat vaccineren, maar wel meewerkte aan een groot onderzoek.

Al ruim honderd jaar zien artsen en wetenschappers een bijzonder fenomeen dat ook wel de 'mazelenparadox' wordt genoemd. Patiënten die het virus oplopen, bouwen aan de ene kant een uitzonderlijk goede weerstand op tegen mazelen. Maar aan de andere kant verzwakt hun weerstand en zijn ze maandenlang juist extra kwetsbaar voor andere infectieziekten.

De laatste jaren werd stap voor stap bevestigd dat een mazeleninfectie het afweersysteem ernstig en langdurig beschadigt, maar onduidelijk was hoe precies. Twee nieuwe onderzoeken geven nu een uniek inzicht in het mechanisme achter de mazelenparadox. Aan de studies werkten onder meer het onderzoekers van het Erasmus MC en het AMC Amsterdam mee, net als verschillende Britse en Amerikaanse onderzoeksinstellingen.

Afweersysteem 'vergeet' immuniteit

De studies zijn vrijdag gepubliceerd in de wetenschappelijke vakbladen Science en Science Immunology. Beide tonen op een eigen manier aan dat het mazelenvirus met name zogeheten B-cellen infecteert. Deze cellen zitten onder meer in het beenmerg en dragen bij aan het 'geheugen' van het afweersysteem. Maar wanneer het lichaam zich tegen een mazelenvirus verdedigt, vernietigt het onverhoopt een groot deel van deze geheugencellen.

Dit effect wordt ook wel immunologisch geheugenverlies genoemd. Het afweersysteem bouwt namelijk immuniteit op na het doormaken van infecties. Deze informatie wordt met name opgeslagen in antistof-producerende B-cellen in het beenmerg: precies de cellen die worden aangevallen als het lichaam vecht tegen het mazelenvirus.

Biblebelt maakte studies mogelijk

De Nederlandse bioloog Rik de Swart werkt aan het Erasmus MC en is betrokken bij beide onderzoeken. Al tien jaar onderzoekt hij met zijn collega's het mechanisme achter de mazelenparadox. Zijn onderzoek bij de Nederlandse bevindelijk gereformeerde gemeenschap vormde een kantelpunt en leverde bovendien de grondslag voor de twee internationale studies.

In 2013 vond er in Nederland een grote mazelenepidemie plaats. De Swart en zijn medeonderzoekers kregen toestemming van de ouders en hun kinderen in deze religieuze gemeenschap om bloedmonsters te verzamelen voor, tijdens en na het doormaken van de mazelen. De gegevens die De Swart kon verzamelen zijn door tijdschrift Wired een "wetenschappelijke goudmijn" genoemd.

Het betrof een groep van 90 kinderen, van wie er 77 daadwerkelijk de mazelen kregen. Wie deze gezinnen precies zijn en waar ze wonen, wil De Swart om privacyredenen niet zeggen. Wel vertelt hij: "Onderdeel van het geloof van deze gemeenschap is dat zij uit principe ziekten niet willen voorkomen. Hoewel ze kinderen niet laten vaccineren, heeft de groep ook geen bezwaar tegen wetenschap, of tegen wetenschappers die proberen te begrijpen hoe een infectieziekte werkt."

De Swart gaat samenwerking aan met Britten en Amerikanen

Op basis van deze gegevens publiceerden De Swart en zijn collega's in 2018 een artikel in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Communications over het mechanisme achter de mazelenparadox. Het was voor het eerst dat het mechanisme niet alleen bij proefdieren, maar ook bij natuurlijk geïnfecteerde patiënten aangetoond was.

Vrij snel daarna zijn ze een samenwerking aangegaan met onderzoeksgroepen in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Dankzij nieuwe, krachtige technieken kon daar de hypothese op twee verschillende manieren getest worden.

'Afweersysteem krijgt een opdonder'

De Amerikaanse groep beschikte over een nieuwe antistof-scanmethode. Hiermee konden ze uit één druppel van het bloedmonster een verandering in de concentratie antistoffen meten en hieruit afleiden dat het inderdaad de B-cellen waren die schade ondervonden door het mazelenvirus. De Britse groep kon dankzij andere testmethodes de hypothese direct toetsen op het niveau van de B-cellen zelf.

"Beide onderzoeken lieten hetzelfde zien; mazelen geven het afweersysteem een enorme opdonder, waardoor het immuunsysteem als het ware een 'reset' krijgt. Ook bleek dat er maanden of zelfs een paar jaar nodig waren om te herstellen," zegt De Swart.

'Mazelen zijn geen onschuldige kinderziekte'

De onderzoeken bevestigen volgens De Swart het belang van vaccinaties. "Vaccinaties beschermen je tegen meer dan alleen mazelen. Doordat je schade aan je afweersysteem voorkomt, loop je ook niet het verhoogde risico op een andere infectieziekte."

De Swart benadrukt ook de ernst van mazelen: "Het is geen onschuldige kinderziekte. 10 tot 20 procent krijgt ernstige complicaties en wordt serieus ziek. Jaarlijks gaan er ruim 100.000 mensen wereldwijd dood aan dit zeer besmettelijke virus. In Nederland is de kans hierop gelukkig nog erg klein, maar als de vaccinatiegraad verder daalt zal de ziekte ook hier weer vaker voorkomen."