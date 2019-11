NU.nl checkt dagelijks berichten op betrouwbaarheid. Bewering: "Te veel werken zorgt voor twee keer zoveel kans op kaalheid."

Oordeel: onbewezen

Veel werken zou ervoor zorgen dat mannen sneller kaal worden, meldt Metro op 24 oktober. Het medium schrijft dat mannen die meer dan veertig uur per week werken, twee keer zoveel kans hebben om kaal te worden dan mannen met 'normale werktijden' tot veertig uur per week.

Niet alleen Metro, maar ook andere media pikten het onderwerp op. Onder andere De Telegraaf, AD en Men's Health beweerden eind oktober dat langer werken zorgt voor een grotere kans op kaalheid. Moeten mannen die veel werken zich echt zorgen gaan maken om hun haardos?

Waar komt het vandaan?

De uitspraak dat te veel werken voor twee keer zoveel kans op kaalheid zorgt, is gebaseerd op een onderzoek van de Sungkyunkwan Universiteit in Zuid-Korea, dat in juli dit jaar verscheen. De wetenschappers wilden onderzoeken of er een relatie bestond tussen lange werkuren en de ontwikkeling van alopecia (kaalheid) bij mannelijke Koreaanse werknemers.

Voor het onderzoek werden gegevens van 13.391 mannen gebruikt. Deze mannen hebben tussen 2013 en 2017 jaarlijks of tweejaarlijks een uitgebreid onderzoek gehad in een ziekenhuis. De deelnemers ondergingen een lichamelijk onderzoek en moesten daarnaast een vragenlijst invullen.

De onderzoekers zagen dat mannen die meer dan veertig uur per week werkten, vaker aangaven medicijnen te gebruiken om kaalheid tegen te gaan. Ze concludeerden hieruit dat kaalheid meer voorkomt bij mannen die langere werkdagen hebben. Dit heeft volgens de onderzoekers te maken met werkstress, dat zorgt voor veranderingen in de hormoonspiegels van de mannen, waardoor ze sneller kaal worden.

Niet alle mannen die kaal worden, nemen hier medicijnen voor

De wetenschappers hadden wel een paar aanmerkingen op hun eigen onderzoek. Zo nemen niet alle werknemers die kaal worden medicijnen tegen kaalheid. Volgens de onderzoekers kunnen de mannen ook andere middelen gebruiken om kaalheid te bestrijden, bijvoorbeeld speciale shampoos of voedingssupplementen. Bovendien is het niet aannemelijk dat elke man die kaal begint te worden, hier actie tegen onderneemt.

Tristan van Dongen, arts verbonden aan het Erasmus MC, legt uit dat medicijngebruik een slechte maatstaf is om te onderzoeken of lange werkdagen een nadelige invloed hebben op het haarverlies bij alopecia. "Er kan ook geen goede conclusie getrokken worden op basis van dit onderzoek."

Leeftijd speelt belangrijke rol

De leeftijd van de deelnemers van het onderzoek kan bovendien ook een rol spelen bij de ontwikkeling van kaalheid. "Van de mannen die lange werkdagen maakten, viel in dit onderzoek een groter deel in de leeftijdscategorie van dertig tot veertig. Dit is sowieso een groep waarbij de kans op het voor het eerst ontstaan van alopecia toeneemt", zegt Van Dongen.

Hoogleraar Onno Meijer van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) is gespecialiseerd in de invloed van stresshormonen op het lichaam. Hij wijst erop dat hard werken geen invloed hoeft te hebben op de ontwikkeling van kaalheid. "Het valt me op dat tussen de dertig en veertig jaar meer mannen heel harde werkers zijn. En laat dat nou net de leeftijd zijn waarop bij veel mannen ook kaalheid op gaat treden", zegt Meijer. "Maar misschien is er wel een specifieke reden waardoor die mannen hard werken, en doet die reden ook iets met het hoofdhaar."

Het zou bijvoorbeeld kunnen dat hardwerkende mannen meer testosteron hebben, en dat hormoon speelt een rol bij de ontwikkeling van kaalheid.

Wat is de rol van stress bij de ontwikkeling van kaalheid?

Meijer vraagt zich af of de kaalheid van de Koreaanse mannen wel echt het gevolg is van stress door lange werkdagen. "Mensen die veel stress ervaren, maken het 'stresshormoon' cortisol aan. Als dit stresshormoon langdurig in heel grote hoeveelheid aanwezig is, kan dat haarverlies tot gevolg hebben", zegt Meijer. "Maar dit is alleen het geval bij vrouwen."

Ook volgens Van Dongen is stress dan ook niet de oorzaak van het haarverlies van de mannen. "Stress, iets dat vaak met lange werkdagen gepaard gaat, kan leiden tot verschillende problemen in het lichaam en kan ook een rol spelen bij haarverlies. Maar bij het merendeel van de verschillende vormen van alopecia is deze rol erg klein."

Een ongezonde leefstijl kan wél invloed hebben

Van Dongen denkt dat lange werkdagen op zich niet bij hoeven te dragen aan haarverlies, maar dat de leefstijl hier wel invloed op heeft. "Het is bekend dat bijvoorbeeld weinig lichaamsbeweging, roken en een slecht voedingspatroon effect kunnen hebben op haarverlies."

Als iemand lange dagen maakt, dan heeft diegene minder tijd om op voeding te letten, minder tijd om te bewegen en kan stress ervoor zorgen dat iemand (meer) gaat roken. "Het is dus waarschijnlijker dat lange werkdagen leiden tot een ongezonde leefstijl, welke vervolgens nadelig kan zijn voor het haar", aldus van Dongen.

Conclusie

Op basis van het Zuid-Koreaanse onderzoek kan niet geconcludeerd worden dat mannen die veel werken een grotere kans hebben op kaalheid. Het onderzoek heeft namelijk een paar beperkingen, waarvan de opvallendste is dat niet alle mannen die kaal worden, hier medicijnen voor nemen.

Bij de ontwikkeling van kaalheid spelen waarschijnlijk andere factoren een rol. Zo gaan lange werkdagen vaak gepaard met een slechte leefstijl, wat invloed kan hebben op het haarverlies.

We beoordelen de stelling: "Te veel werken zorgt voor twee keer zoveel kans op kaalheid" als onbewezen.

