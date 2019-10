NU.nl checkt dagelijks berichten op betrouwbaarheid. Bewering: "Mannen hebben echt meer last van de griep dan vrouwen."

Oordeel: onbewezen

Gewoon voor Hem schreef begin oktober dat mannen het "echt zwaarder" hebben dan vrouwen als ze ziek zijn. Volgens de website zou uit onderzoek namelijk blijken dat de hormoonhuishouding van vrouwen ervoor zorgt dat ze beter bestand zijn tegen de gevolgen van de griep. Maar is er echt bewijs voor de zwaardere 'mannengriep' gevonden? En zo ja, zijn vrouwen dan ook beter bestand tegen andere infectieziekten?

Waar komt het vandaan?

Het onderzoek waar Gewoon voor Hem naar verwijst is al in december 2017 gepubliceerd. In 2017 schreven onder meer de Volkskrant en EOS Wetenschap over dit wetenschappelijke artikel van de Canadese onderzoeker Kyle Sue.

Het jaar daarvoor, in 2016, schreef onder meer RTL Nieuws ook al dat mannen meer onder de griep lijden dan vrouwen op basis van een ander onderzoek van de John Hopkins University. En ook in 2013 verschenen er berichten dat het bewezen zou zijn dat mannen meer lijden onder de griep.

'Luchtig kerstartikel' bewees mannengriep niet

Het onderzoek waar Gewoon voor Hem naar verwees, is gepubliceerd in de kersteditie van het wetenschappelijke tijdschrift British Medical Journal, een editie waarin traditioneel aandacht wordt besteed aan luchtigere wetenschappelijke artikelen. In het onderzoek is de bestaande literatuur naar griepsymptomen bij mannen geanalyseerd. Hieruit zou blijken dat mannen echt meer lijden onder de griep. Maar zoals de factcheckwebsite Klopt Dat Wel eind 2017 signaleerde, heeft onderzoeker Sue niet alle aangehaalde literatuur goed begrepen.

Zo haalde Sue onder andere het onderzoek van de John Hopkins University uit 2016 aan. In dit onderzoek werd de rol van vrouwelijke geslachtshormonen bij de reactie van menselijke cellen op het griepvirus onderzocht. De onderzoekers vonden inderdaad een effect van deze hormonen. De schrijver concludeert alleen nergens in het onderzoek dat mannen meer last hebben van griep. Een ander door Sue aangehaald onderzoek vond, in tegenstelling tot wat Sue beweerde, helemaal geen verschil tussen mannen en vrouwen in griepverschijnselen.

De Volkskrant controleerde begin 2018 zelf het onderzoek van Sue waar ze een maand daarvoor over hadden bericht en vond inderdaad meerdere fouten. Tegen de Volkskrant zei Sue dat hij een van de onderzoeken die hij aanhaalde inderdaad niet goed had begrepen en dat het artikel "niet al te serieus was bedoeld".

Reageren vrouwen anders op een virus?

Maar zijn er dan helemaal geen aanwijzingen dat mannen anders op de griep reageren dan vrouwen? Hoogleraar Sabine Oertelt-Prigione van het Radboudumc is gespecialiseerd in gendergeneeskunde, publieke gezondheid en interne geneeskunde. Zij legt uit dat er bij mensen nog weinig onderzoek is gedaan naar of vrouwen anders reageren op virussen, zoals de griep, dan mannen. "De kennis die we hier nu over hebben, is vooral gebaseerd op onderzoek bij muizen en op losse cellen."

"Wat we wel weten, is dat vrouwen een actiever immuunsysteem hebben dan mannen. Het immuunsysteem van vrouwen reageert gemiddeld heftiger op een mogelijke ziekmaker dan het immuunsysteem van mannen. Dit betekent alleen niet automatisch dat vrouwen minder vaak een infectieziekte, zoals de griep, krijgen. Het is wel bekend dat vrouwen hierdoor vaker auto-immuunziekten hebben dan mannen."

Waarom is het immuunsysteem actiever?

Oertelt-Prigione legt uit dat wordt verwacht dat geslachtshormonen de reden zijn dat vrouwen een actiever immuunsysteem hebben. "Het vrouwelijke geslachtshormoon oestrogeen zou het immuunsysteem ondersteunen, terwijl het mannelijke geslachtshormoon testosteron juist immuunreacties zou onderdrukken. In onderzoeken bij losse cellen is inderdaad gevonden dat oestrogeen beschermt tegen infecties."

Wat dit betekent voor mensen is nog niet duidelijk. Ook mannen maken namelijk, een weliswaar kleinere hoeveelheid, oestrogeen aan. Oestrogeen heeft mogelijk ook bij mannen een functie in het immuunsysteem.

Wat vindt onderzoek bij mensen?

Er is in sommige onderzoeken bij mensen wel gevonden dat mannen meer complicaties hebben na een griepinfectie, vertelt Oertelt-Prigione. Maar het is goed mogelijk dat geslacht hier niet de oorzaak van is. "Mannen roken bijvoorbeeld wereldwijd gemiddeld nog steeds vaker dan vrouwen. We weten dat mensen die roken een grotere kans op luchtweginfecties hebben. Mannen hebben mogelijk dus niet vaker complicaties bij griep omdat ze man zijn, maar omdat ze vaker roken. Ook andere factoren kunnen op deze manier mogelijk verschillen tussen mannen en vrouwen verklaren."

Oertelt-Prigione verwacht dat het effect van geslacht zelf op griepverschijnselen klein is. "Zeker op de leeftijd dat mensen echt kwetsbaar zijn voor ernstige complicaties bij de griep, zal er weinig verschil zijn. Voor ouderen is de griep het meest gevaarlijk. Vrouwen zijn dan al in de overgang geweest, waardoor de oestrogeenproductie niet sterk verschilt van mannen."

Conclusie

Er is geen bewijs dat mannen meer last hebben van virussen, zoals de griep. Het immuunsysteem van vrouwen is wel actiever dan dat van mannen, maar dat betekent niet automatisch dat vrouwen minder vaak of minder ernstig ziek worden door een virus.

We beoordelen de stelling "Mannen hebben echt meer last van de griep dan vrouwen" als onbewezen.