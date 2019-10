Wetenschap Witte klokvogel uit de Amazone is de luidste vogel ter wereld 16 x gedeeld De witte klokvogel, die leeft in het noorden van het Amazonegebied, blijkt de luidste vogel ter wereld te zijn. Dat schrijven de bioloog Jeff Podos van de Amerikaanse universiteit van Massachusetts Amherst en zijn collega Mario Cohn-Haft van het Braziliaanse Nationale Instituut voor Amazoneonderzoek in het wetenschappelijke tijdschrift Current Biology.