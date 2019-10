Nederlandse en Poolse astronomen hebben een komeet uit een ander planetenstelsel in ons zonnestelsel gezien. De wetenschappers beschrijven de komeet 2I/Borisov in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Astronomy.

De komeet werd op 30 augustus 2019 ontdekt door de Oekraïense amateurastronoom Gennadiy Borisov, naar wie het interstellaire object ook vernoemd is. Het object kreeg de naam C/2019 Q4 en in eerste instantie werd gedacht dat het om een planetoïde ging. Nu duidelijk is dat het om een komeet gaat, is het object omgedoopt tot 2I/Borisov.

De Nederlandse en Poolse astronomen observeerden de komeet op 10 september met de Gemini North Telescoop in Hawaï en de William Herschel Telescoop in Spanje. Met de laatstgenoemde telescoop konden ze het object op 13 september nog een keer zien. Op 12 oktober maakte de ruimtetelescoop Hubble de tot nu toe scherpste foto van 2I/Borisov.

Na de verschillende observaties konden de wetenschappers de baan van het object berekenen. Zo ontdekten ze dat 2I/Borisov niet om de zon draait, maar slechts een doorreis maakt door ons zonnestelsel. Ook concludeerden de astronomen dat de kern van de komeet een doorsnede van ongeveer 1 kilometer heeft en dat 2I/Borisov een rode gloed heeft.

Het object komt het dichtst bij de zon op 7 december, wanneer de komeet twee keer zo ver bij het centrum van ons planetenstelsel vandaan is als de aarde. Halverwege 2020 verlaat 2I/Borisov ons zonnestelsel weer.

Komeet is het tweede geobserveerde object uit ander planetenstelsel

De komeet is niet het eerste object in ons zonnestelsel dat afkomstig is uit een ander planetenstelsel. In 2017 ontdekten astronomen al het sigaarvormige rotsblok Oumuamua, die ons zonnestelsel was binnengekomen van buitenaf. De naam 'Oumuamua' is Hawaïaans voor 'verkenner'.

Waar astronomen nog ruim de tijd hebben om 2I/Borisov te analyseren, was Oumuamua na een paar weken tijd alweer weg. Er werd gespeculeerd dat Oumuamua een ruimteschip van buitenaardse wezens was, maar een in Nature Astronomy gepubliceerd onderzoek ontkrachtte deze theorie.

Opvallend genoeg is de 2I/Borisov in vergelijking met de sigaarvormige Oumuamua eigenlijk een vrij gangbaar object. Waar Oumuamua bijvoorbeeld een ongebruikelijke vorm heeft, wijkt de 2I/Borisov niet af van de kometen die we in ons zonnestelsel zien.

Na de vondst van Oumuamua twijfelden wetenschappers aan hun kennis over interstellaire objecten. Wetenschappers dachten dat 2I/Borisov dan misschien ook opmerkelijke eigenschappen zou hebben. Maar dat blijkt dus niet het geval te zijn.

Artiestenimpressie van het object Oumuamua. (Foto: ESO/M.Kornmesser)