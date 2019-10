Als kind is het makkelijk, dan zorgt je moeder of vader ervoor dat je met vriendjes kan spelen. Als volwassene moet je op eigen houtje vrienden maken. Hoe doe je dat? En niet onbelangrijk: hoe houd je ze? Zes tips van wetenschappers.

Ben jij de ideale vriend? Doe de test van Quest!

1. Zoek het dichtbij

Mensen die je vaak ziet - collega's of studiegenoten - zijn het makkelijkst te strikken. Buren zijn ook uitgelezen potentiële vrienden. Als je dicht bij elkaar woont, is de kans dat je bevriend raakt nog groter. Dat is het proximity principle (nabijheidsprincipe). Het werd al in 1960 ontdekt door de Amerikaanse sociaal psycholoog Theodore Newcomb. Hij volgde studentes die willekeurig kamergenoten toegewezen kregen. Aan het einde van de studie werden de meeste huisgenoten dikke vriendinnen.

2. Investeer tijd

Om vrienden te worden moet je tijd met elkaar doorbrengen. De Amerikaanse communicatiewetenschapper Jeffrey Hall van Kansas University berekende in 2018 dat het zo'n vijftig uur duurt voor een kennis een goede bekende wordt. Het duurt zo'n negentig uur voor zo'n goede bekende een vriend wordt. En uiteindelijk meer dan tweehonderd uur voordat je beste vrienden bent.

Je moet dus uren maken, maar loop niet te hard van stapel. Ergens iets gaan drinken is het beste uitje voor beginnende vrienden. Je kent elkaar nog niet zo goed, dus als het toch minder gezellig is dan verwacht, duurt jullie afspraak niet te lang.

Is het wel leuk? Dan spreek je nog eens af. Na een paar keer koffie (of gin-tonic) ga je naar de volgende stap. Heb je gedeelde interesses, zoals hardlopen of museumbezoek? Stel voor om dat eens samen te doen. Vervolgens kun je elkaars verjaardagen bezoeken en helpen met verhuizen. Wie weet bereiken jullie het hoogste niveau: samen op vakantie. Dat kan alleen met je allerbeste vrienden.

3. Geef een compliment

Het kan wat onwennig zijn om een potentiële vriend uit te nodigen voor koffie. Je kunt afgewezen worden. En dat doet letterlijk pijn, blijkt uit onderzoek van onder andere de Amerikaanse University of Michigan uit 2011.

Proefpersonen kregen een hitteapparaatje aan hun onderarm dat een hete pijnscheut veroorzaakte en gingen onder de hersenscan. Het deel van het brein dat pijn registreert, lichtte op. Ook bekeken ze een foto van een geliefde die hen had afgewezen. Hun brein reageerde hetzelfde op de foto als op de pijnlijke hitte.

Gelukkig vinden mensen het meestal leuk om te worden uitgenodigd. Zeker als je erbij zegt dat het je gezellig lijkt met die persoon. Mensen zijn gevoelig voor vleierij blijkt uit onderzoek. Om sociale relaties te smeden is het belangrijk om elkaar te prijzen, zo schrijft de Amerikaanse relatiepsycholoog Terri Apter in haar boek Passing Judgement (2018). Met een compliment laat je zien dat je iemand goedkeurt.

Vriend gevonden? Mooi!

Maar dan nu: vrienden behouden. De tijd vliegt als je moet werken, op Instagram zit en veel op Netflix kijkt. Voor je het weet zie je je vrienden zelden. Hoe voorkom je dat jullie vriendschap verwatert?

4. Prik een dag

Volgens het eerdergenoemde onderzoek van communicatiewetenschapper Hall moet je samen tijd doorbrengen om de vriendschap in leven te houden. Spreek af om iets dat je toch al regelmatig doet, bijvoorbeeld sporten of naar de film gaan, met je vriend(in) te doen. Alleen: hoe pas je dat in twee drukke agenda's? Prik samen een vaste dag in de week of de maand, dan staat de afspraak tenminste al vast.

5. Laat van je horen

Echt geen tijd? Stuur af en toe zomaar een mail of app. Dat hoeft geen heel epistel te zijn, alleen: hoe is het met je? Houd ook verjaardagen van je vrienden in de gaten. Als je dan iets laat horen, is het attent. Plus: het is een goede aanleiding om af te spreken om te proosten op iemands nieuwe levensjaar. Volgens Hall is af en toe persoonlijk contact nodig om je vriendschap te behouden.

6. Bied steun

Overkomt een vriend of vriendin iets heftigs, zoals een sterfgeval van een dierbare? Bel meteen of ga langs, al heb je elkaar lang niet gezien. Je kunt een luisterend oor bieden, en laten zien jullie nog steeds hecht zijn.

