Een planeet ver in het heelal gaat mogelijk Nijntje, Nachtwacht of Brandaris heten. Vanaf maandag mogen Nederlanders uit in totaal vijf setjes van namen kiezen hoe exoplaneet HAT-P-6 b en zijn ster HAT-P-6 gaan heten.

De naamwedstrijd is in het leven geroepen, omdat de Internationale Astronomische Unie (IAU) honderd jaar bestaat. Alle landen in de wereld kregen in augustus een exoplaneet en een ster toegewezen voor vernoeming.

Tot eind september konden Nederlanders hun ideeën insturen naar de Nederlandse Onderzoekschool voor Astronomie (NOVA). Een nationaal comité bestaande uit astronomen en andere experts heeft uit ruim zesduizend inzendingen vijf setjes van namen geselecteerd.

De genomineerden voor respectievelijk de planeet en de ster waar hij omheen draait, zijn: Brandaris en Vuurduin, Cruquius en Leeghwater, Exomna en Hurstrga, Nachtwacht en Sterrennacht, en Nijntje en Moederpluis. Mensen hebben tot het eind oktober de tijd om op astronomie.nl hun favoriet te kiezen.

Toelichting op de namen Brandaris en Vuurduin: Brandaris is de oudste vuurtoren van Nederland en staat op het Waddeneiland Terschelling. Vuurduin is de vuurtoren van Vlieland. Vuurtorens zijn bakens voor zeelui, net zoals de sterren dat altijd zijn geweest.

Cruquius en Leeghwater: Jan Adriaanszoon Leeghwater (1575-1650) en Nicolaus Samuelis Cruquius (1678 -1754) waren belangrijke pioniers in de strijd van Nederland tegen het water. De waterbouwkundigen waren de eersten die plannen maakten voor de droogmaking van de Haarlemmermeer.

Exomna en Hurstrga: Zij zijn twee inheemse, mogelijk Keltische of Germaanse, godinnen uit de tweede of derde eeuw, wier namen voorkomen op in Nederland gevonden altaarstenen.

Nachtwacht en Sterrennacht: Respectievelijk wereldberoemde schilderijen van de Nederlandse grootmeesters Rembrandt van Rijn en Vincent van Gogh.

Nijntje en Moederpluis: Nijntje is het tekenfiguurtje uit de kinderboeken van Dick Bruna. Moeder Pluis is de moeder van Nijntje.

Niet alle namen waren toegestaan

Beide hemellichamen staan op ongeveer 650 lichtjaar afstand van de aarde in het sterrenbeeld Andromeda. De planeet is een soort 'hete Jupiter'. De gasreus draait in tegengestelde richting om zijn ster en een jaar duurt er slechts 3,9 aardse dagen. De ster is een geelwitte dwergster.

Aan de naamgeving waren overigens een aantal strenge regels verbonden. De namen mochten bijvoorbeeld niet commercieel van aard zijn. Ook de namen van politieke, militaire of religieuze figuren waren niet toegestaan. De hemellichamen mochten wel namen krijgen van personen, maar die mochten dan niet in leven zijn en moesten bovendien al minstens honderd jaar dood zijn.

Ook mochten de namen niet beledigend zijn en moesten ze goed uit te spreken zijn.

Namen in december bekendgemaakt

De IAU is een internationale astronomische organisatie, waarvoor meer dan 13.500 astronomen werkzaam zijn uit ruim honderd landen. De IAU wil met de namenwedstrijd de astronomie promoten en bewaken.

Alle landen maken hun keuzes in december bekend.