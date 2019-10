Alexei Leonov, de eerste persoon die ooit een ruimtewandeling heeft gemaakt, is overleden, meldt persbureau AFP vrijdag. De Russische kosmonaut is 85 jaar geworden.

Op 18 maart 1965 verliet Leonov zijn ruimtecapsule tijdens de tweekoppige Voskhod 2-missie van de Sovjet-Unie. Daarbij maakte hij twaalf minuten en negen seconden een ruimtewandeling, waarbij hij met een kabel verbonden bleef aan het ruimtevoertuig.

Hoewel Leonov genoeg zuurstof had om drie kwartier in de ruimte te blijven, ging de historische gebeurtenis bijna fout. De destijds dertigjarige ruimtevaarder had moeite om terug te keren naar de luchtsluis van het ruimtevaartuig. Hij moest lucht uit zijn ruimtepak laten lopen om zijn ruimtewandeling succesvol te beëindigen.

Met het Voskhod-ruimteprogramma concurreerde de Sovjet-Unie met de Verenigde Staten in een ruimtewedloop tijdens de Koude Oorlog (1945-1991). Het lukte de VS in juni 1965 om ook een succesvolle ruimtewandeling uit te voeren.

De ruimtewandeling op 18 maart was tevens de eerste keer dat Leonov in de ruimte was. Tien jaar later maakte hij zijn tweede ruimtevlucht als commandant van de Soyuz 19-missie.

Onder het Apollo-Soyuz-testproject werd op 15 juli 1975 een raket uit zowel Kazachstan als de Amerikaanse staat Florida gelanceerd. Twee dagen later werden de ruimtevaartuigen aan elkaar gekoppeld, waardoor de ruimtevaarders over en weer een bezoek konden brengen.

Het ruimteprogramma was de eerste keer dat de VS en de Sovjet-Unie een gezamenlijke ruimtemissie uitvoerden.