Wetenschap De 'Space Race' die wordt gestreden door drie miljardairs 20 x gedeeld CEO Elon Musk van ruimtevaartbedrijf SpaceX presenteerde afgelopen week het ruimtevaartuig Starship dat honderd mensen naar de maan of Mars moet brengen. Musk is niet de enige miljardair met grootse plannen voor de ruimtevaart en is met Amazon-topman Jeff Bezos en Virgin Group-oprichter Richard Branson verwikkeld in een nieuwe 'Space Race'. Hoe ziet deze ruimtewedloop van miljardairs eruit?