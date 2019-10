Wetenschap The Ocean Cleanup verzamelt voor het eerst plastic in Grote Oceaan 249 x gedeeld De plasticvanger van The Ocean Cleanup heeft onlangs voor het eerst plastic in de Grote Oceaan opgeveegd en bij elkaar gehouden, maakt de Nederlandse initiatiefnemer Boyan Slat woensdag bekend. Het succes werd geboekt na de ingebruikname van een nieuwe veegarm. Het eerste exemplaar brak begin dit jaar af.