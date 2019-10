Extraverte mensen worden vaak gezien als spontaan, optimistisch en gezellig, maar ook als praatziek, impulsief en onbesuisd. Veelal wordt gedacht dat aandacht als brandstof werkt voor extraverte types, maar is dat ook zo?

Hoe introvert of extravert ben jij? Doe de test van Quest!

De enorme flapuit die nooit eens stil kan zijn. De gangmaker op ieder feest. De wereldreiziger die op reis nieuwe vrienden maakt. Denk maar aan je collega's of aan (voormalige) klasgenoten, dan kun je de meest extraverte types zo aanwijzen. En types die de hele dag met een boekje in een hoekje zitten, die noem je introvert.

Wat zijn extraversie en introversie precies? Voor de Zwitser Carl Jung, grondlegger van de analytische psychologie, waren het de beste hokjes om mensen in te stoppen. Extravert betekent letterlijk 'naar buiten gericht'.

Volgens Jung halen extraverte types hun energie uit sociale contacten, terwijl introverten juist moe worden als ze met andere mensen in de weer zijn. Zij zijn naar binnen gericht: meer bezig met hun eigen gedachten dan met het omgaan met anderen.

Lawaaimaker is niet fel

Psychologen realiseerden zich na de Tweede Wereldoorlog dat je met alleen extraversie en introversie lang niet alle verschillen tussen persoonlijkheden kunt verklaren. Amerikaanse onderzoekers verzamelden enige honderden woorden voor alle mogelijke menselijke eigenschappen.

Deze woorden legden ze aan proefpersonen voor met telkens de vraag: past de eigenschap wel of niet bij jou? Vijf groepen met termen bleken vaak tegelijk voor te komen. Wie zegt spontaan te zijn, vindt zichzelf ook vaak lawaaierig en energiek. Deze termen vormen, samen met een reeks andere, de hoofdeigenschap extravert.

Als je op deze termen laag scoort, ben je introvert. De andere hoofdeigenschappen van de mens zijn zorgvuldigheid, emotionele stabiliteit, intellectuele autonomie en vriendelijkheid.

Twee derde van de mensen min of meer extravert

Volgens Jung waren extraversie en introversie bij iedereen aanwezig, maar trad extraversie bij de een meer op de voorgrond en introversie bij de ander. Zo ontstonden de persoonlijkheidstypen.

"Uit modern onderzoek weten we dat twee derde van de mensen min of meer extravert is. De rest zit aan de introverte kant. De meeste mensen vind je ergens tussen de twee uitersten in. Introverten gaan ook weleens uit, en ook extraverten mijden soms de drukte", zegt Boele de Raad, emeritus hoogleraar persoonlijkheidspsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

De Raad: "De vijf hoofdeigenschappen in je karakter liggen gedurende je leven grotendeels vast. Het gedrag kan wel veranderen." Een introvert kan leren zich extravert te gedragen, en omgekeerd. Je gedrag hangt ook af van de rol waarin je je op een gegeven moment bevindt. Zo schop je op een feest met je vrienden vast meer herrie dan op de eerste dag van je nieuwe baan.

Extraverten gevoeliger voor beloningsprikkels

Dat er wel duidelijk onderscheid bestaat tussen extraverte en introverte types, blijkt ook uit hersenonderzoek. Zo hebben extraverten meer aandacht voor gezichten dan voor objecten. In 2011 toonde het Amerikaanse Salk Institute aan proefpersonen afbeeldingen van menselijke gezichten en bloemen. Hoe hoger de deelnemers scoorden op een extraversietest, hoe sterker ze reageerden op de mensenfoto's.

Daarnaast hebben verschillende onderzoeken aangetoond dat extraverten gevoeliger zijn voor beloningsprikkels. Volgens een studie van de Amerikaanse Cornell University uit 2013 verklaart dat mogelijk hun drang naar kletsen en ander sociaal gedrag. Aandacht is een vorm van beloning, en als je sterk kickt op beloningen, dan zoek je vanzelf de aandacht op.

De ene extravert is de ander niet. En veel luide types die je op je werk kunt tegenkomen, hebben ook introverte kanten. Want in sommige situaties gedraagt zelfs de grootste extravert zich ingetogen.

Toch zijn er duidelijke overeenkomsten te vinden tussen extraverte mensen. "De aandacht opzoeken is inderdaad typisch gedrag voor extraverte mensen", zegt De Raad. "Daar leeft de extravert van op. De introvert raakt sneller overprikkeld. Te veel aandacht is juist vermoeiend."

Hoe introvert of extravert ben jij? Doe de test van Quest!