CEO Elon Musk van ruimtevaartbedrijf SpaceX presenteerde afgelopen week het ruimtevaartuig Starship dat honderd mensen naar de maan of Mars moet brengen. Musk is niet de enige miljardair met grootse plannen voor de ruimtevaart en is met Amazon-topman Jeff Bezos en Virgin Group-oprichter Richard Branson verwikkeld in een nieuwe 'Space Race'. Hoe ziet deze ruimtewedloop van miljardairs eruit?

De eerste Space Race in de jaren zestig en zeventig ging tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten. Beide landen probeerden in de ruimtevaart mijlpalen te bereiken, zoals de eerste mens in de ruimte brengen en de eerste maanlanding.

Tegenwoordig is er zelfs een ruimtewedloop tussen drie miljardairs. Elon Musk heeft SpaceX, Jeff Bezos heeft Blue Origin en Richard Branson heeft Virgin Orbit en Virgin Galactic. Elon Musk wil Mars koloniseren, Jeff Bezos lijkt op de maan af te willen koersen en Richard Branson wil toeristen om de aarde laten vliegen.

Hoewel de miljardairs weinig raakvlakken lijken te hebben, wordt er toch gesproken van een ruimtewedloop tussen miljardairs. "Deze wedloop lijkt uiteindelijk te gaan om media-aandacht voor pr en marketing", meent ruimtevaartconsultant Erik Laan.

"Zowel Bezos, Branson als Musk is een zichtbare figuur. Dat zal ze wel een bepaalde mate van voldoening geven en het is belangrijk voor de positionering van hun merken", meent Laan.

SpaceX is het enige bedrijf dat commercieel actief is

Momenteel is Musk met SpaceX de enige commercieel actieve speler in de race. Het bedrijf lanceert al satellieten sinds 2008 en bezorgt sinds 2012 goederen met de Dragon-capsule bij het ruimtestation ISS. Momenteel werkt SpaceX aan een nieuwe variant van de Dragon, die astronauten naar het ISS kan vervoeren. Onlangs presenteerde SpaceX de ruimteveer Starship, die voor pendeldiensten naar Mars en de maan gebruikt zou kunnen worden.

Blue Origin van Jeff Bezos heeft alleen nog testlanceringen uitgevoerd met de herbruikbare New Shepard-raket. Dit 20 meter hoge voertuig schiet een capsule af, waarin mensen drie minuten lang in de ruimte kunnen zweven. Het bedrijf werkt ook aan de New Glenn-raket, die met 95 meter ongeveer even hoog wordt als de Martinitoren in Groningen.

In mei 2019 presenteerde Bezos het maanlanderconcept 'Blue Moon', wat hij op tijd af wil hebben voor de beoogde maanlanding van NASA in 2024. Alleen de motoren van New Glenn en Blue Moon zijn zover bekend getest. Jaarlijks steekt Bezos 1 miljard dollar van zijn eigen kapitaal in Blue Origin. SpaceX verdient daarentegen al geld met commerciële lanceringen.

'Richard Branson is apart geval'

"Richard Branson van Virgin is een apart geval", meent Laan. "Branson mikt uiteindelijk op toerisme in een baan om de aarde." Een van zijn bedrijven, Virgin Galactic, ontwikkelt het bemande ruimtevliegtuig SpaceShipTwo, dat in februari ruim 80 kilometer hoog vloog. In augustus opende Virgin Galactic 's werelds eerste commerciële ruimtehaven.

Bransons andere bedrijf Virgin Orbit wil de kleine raket LauncherOne lanceren vanaf een vliegende Boeing 747. Het draagsysteem is al getest en in de komende maanden moet blijken of LauncherOne ook werkt. Deze lanceertechnologie is echter niet nieuw en wordt al jaren toegepast door luchtvaartbedrijf Northrop Grumman.

"Branson is het mediageilst van de drie miljardairs, maar als het om technische innovatie gaat, staat hij onderaan", stelt Laan. "Maar van de drie heeft Elon Musk tot nu toe het meeste bereikt."

Cosmic Girl, het vliegtuig van Virgin Orbit, laat een prototype van de LauncherOne-raket vallen. (Foto: Virgin Orbit)