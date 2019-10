De plasticvanger van The Ocean Cleanup heeft onlangs voor het eerst plastic in de Grote Oceaan opgeveegd en bij elkaar gehouden, maakt de Nederlandse initiatiefnemer Boyan Slat woensdag bekend. Het succes werd geboekt na de ingebruikname van een nieuwe veegarm. Het eerste exemplaar brak begin dit jaar af.

De door Slat ontwikkelde plasticvanger wordt sinds oktober vorig jaar getest. Begin dit jaar brak de veegarm af, waarna de testen op zee lange tijd stil kwamen te liggen.

The Ocean Cleanup ging in juni met een verbeterde versie van de veegarm weer het water op. Het lukt nu om zowel kleine als grote stukken plastic op te vangen: van zware, grote visnetten tot microplastics van 1 millimeter. "Een prestatie waar we aangenaam door zijn verrast", aldus de organisatie.

Eerder slaagde het systeem van Slat er niet in het opgeveegde plastic vast te houden. De veegarm bewoog namelijk te snel over het water, maar dit probleem is opgelost met een anker. Ook is het nieuwe ontwerp breder, waardoor het zwerfaval meer ruimte krijgt en minder snel ophoopt. Voorheen ontstonden er te hoge ophopingen en viel het bovenste plastic eraf.

De testen worden uitgevoerd bij de Great Pacific Garbage Patch, een drijvende vuilnisbelt tussen de Amerikaanse staten Californië en Hawaï. De miljarden stukken afval wegen samen miljoenen kilo's.

Tientallen deskundigen werken aan het project

Het idee van de plasticvanger werd zeven jaar geleden bedacht door Slat. De Nederlander, destijds een middelbare scholier, is sindsdien bezig met het realiseren van zijn project en werkt daar met inmiddels tientallen deskundigen aan. "Het begin van onze missie om de oceaan van plastic afval te ontdoen, ligt binnen ons vizier."

Het team van The Ocean Cleanup benadrukt dat er nog veel te doen is. Er wordt nu gewerkt aan een ontwerp van een grotere veegarm die lange tijd te gebruiken is. Op dit moment is niet duidelijk hoelang de testfase duurt. Zodra de plasticvanger volledig operationeel is, wordt het opgevangen plastic voor recycling meegenomen naar de kust.