Wetenschap Jonge kinderen in prehistorie kregen dierenmelk als flesvoeding 19 x gedeeld Jonge kinderen uit de nieuwe steentijd in Europa kregen al voeding uit de fles. Deze keramische flessen, die meer lijken op tuitbekers, waren gemaakt van klei en werden vermoedelijk gebruikt om kinderen dierenmelk of moedermelk te laten drinken. Oostenrijkse, Duitse en Britse wetenschappers beschrijven deze bevinding in het wetenschappelijke tijdschrift Nature.