Wetenschap Roetdeeltjes door luchtvervuiling gevonden in placenta 16 x gedeeld Voor het eerst hebben onderzoekers roetdeeltjes, afkomstig van luchtvervuiling door vervuilde uitlaatgassen, gevonden in de placenta. Belgische wetenschappers onderzochten 28 placenta's van vrouwen die net waren bevallen in het ziekenhuis van de stad Genk, dicht bij Maastricht, en beschrijven hun bevindingen in Nature Communications.