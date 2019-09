Voor het eerst hebben onderzoekers roetdeeltjes, afkomstig van luchtvervuiling door vervuilde uitlaatgassen, gevonden in de placenta. Belgische wetenschappers onderzochten 28 placenta's van vrouwen die net waren bevallen in het ziekenhuis van de stad Genk, dicht bij Maastricht, en beschrijven hun bevindingen in Nature Communications.

De roetdeeltjes, zwart koolstof, werden gevonden aan de kant van de placenta waar de foetus zich bevindt in de baarmoeder. Dit is de eerste keer dat wetenschappers een dergelijke ontdekking doen. Bij alle 28 placenta's werden de deeltjes gevonden. In vijf van de gevallen was het kind te vroeg geboren.

Nu de onderzoekers weten dat roetdeeltjes van uitlaatgassen de baarmoeder kunnen bereiken, is vervolgonderzoek nodig om te bepalen of het koolstof ook bij de foetus kan komen.

"Het is nog niet bekend of in deze gevallen de kindjes ook in aanraking zijn gekomen met het koolstof", vertelt Tim Nawrot van de Universiteit Hasselt aan NU.nl. "Wel weten we dat luchtverontreiniging in het algemeen, bijvoorbeeld ook door roken, schadelijk kan zijn voor een kind."

Onbekend of tatoeages resultaten beïnvloeden

De wetenschappers voegen toe dat het niet bekend is of de moeders in kwestie koolstofbevattende tatoeages hebben op het lichaam. Al lijkt het hen onwaarschijnlijk dat mogelijke tatoeages hun bevindingen zouden veranderen.

De wetenschappers benadrukken dat hun onderzoek voldoet aan ethische richtlijnen voor onderzoek op mensen. Alle vrouwen hebben schriftelijke toestemming gegeven voor het onderzoek en vulden een enquête in over hun levensstijl.

Op basis van hun adressen werd bekeken in welke mate de vrouwen waren blootgesteld aan luchtvervuiling. De placenta's werden tien minuten na de geboorte vergaard voor onderzoek.