De Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) van NASA is dinsdag over de vermeende landingsplaats van de Indiase Vikram-lander gevlogen in een poging het mogelijk neergestorte object te vinden. Deze missie is echter niet gelukt, bevestigt de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA woensdagavond in gesprek met NU.nl.

De LRO had foto's van de vermeende landingsplek gemaakt, maar op deze foto's is niets te zien.

Een woordvoerder van NASA laat weten dat door het tijdstip op de maan grote schaduwen over het gebied hangen, waardoor de lander niet te zien is. Daarnaast is de precieze landingsplek niet bekend bij NASA, wat het lokaliseren nog moeilijker maakt.

De lander had vrijdag 6 september een zachte landing moeten maken op het oppervlak van de maan. Als dit was gelukt, was India na Rusland, de Verenigde Staten en China het vierde land geworden dat een zachte landing op de maan maakte.

De Vikram-lander. (Foto: ISRO)

ISRO verloor contact met lander op enkele kilometers boven maanoppervlak

De Indiase ruimtevaartorganisatie ISRO verloor echter al het contact met de lander toen die nog op 2,1 kilometer hoogte was. Op dat moment leek de lander veel te snel op de grond af te schieten om nog veilig te kunnen landen.

Enkele dagen later slaagde ISRO er toch in om de lander te vinden, met behulp van een maansatelliet die als onderdeel van de missie Chandrayaan-2 samen met de Vikram-lander naar de maan was afgereisd. Pogingen om contact te maken met de lander, lijken vooralsnog niet gelukt.

NASA doet nieuwe poging in oktober

De LRO vliegt op 14 oktober opnieuw over de vermeende landingsplek. Op die dag zouden de omstandigheden beter moeten zijn en hoopt NASA betere beelden te kunnen krijgen. Echter zal het tegen die tijd voor India waarschijnlijk niet meer mogelijk zijn om contact te leggen met de Vikram. De lander is ontworpen om twee weken functioneel te zijn, maar die twee weken verlopen aanstaande zaterdag.

De beelden van dinsdag worden 'binnenkort' gepubliceerd. Eerst moeten de foto's nog geanalyseerd worden en zullen medewerkers van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie de beelden ook nog vergelijken met oudere foto's van dezelfde plek.

De Indiase ISRO was niet bereikbaar voor commentaar.