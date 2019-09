Een planetoïde met het formaat van ruim twee Eiffeltorens, 650 meter, scheert in de nacht van zaterdag op zondag 'langs' de Aarde. Het object is ver van de aarde verwijderd, maar met 5,3 miljoen kilometer is het astronomisch gezien in de buurt.

De planetoïde is de tweede van dit weekend, schrijft Buienradar. De eerste scheerde langs in de nacht van vrijdag op zaterdag en was 260 meter hoog. Deze planetoïde heet 2010 C01 en schoot voorbij met een snelheid van 83.200 kilometer per uur.

In de nacht van zaterdag op zondag omstreeks 2.00 uur zal de planetoïde 2000 QW7 voorbij komen met een snelheid van 23.100 kilometer per uur. Het gesteente komt voorbij op dertien keer de afstand van de aarde naar de maan.

De grijze lijn laat zien welke route de planetoïde zal afleggen ten opzichte van de aarde. (Beeld: NASA JPL Small-Body Database)

Het object zal lastig te zien zijn met het blote oog. Het rotsblok bestaat uit vooral steen, ijzer en nikkel en weerkaatst daardoor weinig licht.

Het gevaarte zou aanzienlijk beter zichtbaar zijn wanneer het de atmosfeer binnenkomt. Dan heet het een meteoor. Donderdag rond 14.50 uur was er nog een zichtbaar boven Nederland. Als het rotsblok op aarde terecht zou komen, wordt het een meteoriet genoemd.