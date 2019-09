Astronomen hebben ontdekt dat een planeet ver buiten ons zonnestelsel een atmosfeer heeft met waterdamp. Volgens Britse wetenschappers is K2-18b daarom de meest geschikte exoplaneet om leven zoals wij het kennen te ondersteunen. De onderzoekers beschrijven hun bevindingen in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Astronomy.

De exoplaneet, ofwel een planeet die om een andere ster dan onze zon draait, werd in 2015 ontdekt door de Kepler-ruimtetelescoop. Vermoedelijk is K2-18b acht keer zo groot als de aarde. De aanwezigheid van waterdamp werd ontdekt met observaties van de Hubble-ruimtetelescoop.

De planeet bevindt zich in de 'leefbare zone', ook wel het Goudlokjegebied genoemd, van zijn ster. De leefbare zone is de afstand van een ster waar leven zou kunnen bestaan zoals dat op aarde voorkomt. Dit komt vooral doordat de temperatuur op de betreffende planeet gematigd is, zodat er water in vloeibare vorm kan voorkomen.

Daarnaast blijkt de planeet een atmosfeer te hebben en zou er dus water zijn, waardoor het wellicht geschikt is om leven te ondersteunen.

Veel ontdekte exoplaneten zijn gasgiganten, maar K2-18b bestaat mogelijk uit steen. Ook bestaat de kans dat K2-18b gemaakt is van ijs, waar vloeibaar water onder zit.

De ontdekking is mogelijk gemaakt door observaties van de Hubble-ruimtetelescoop. (Foto: NASA)

Nog niet te bepalen waar atmosfeer nog meer uit bestaat

Het is nog niet te bepalen wat er naast de waterdamp nog meer in de atmosfeer zit. Wellicht bestaat de atmosfeer voor 50 procent uit water. Om meer precieze data te krijgen over de planeet, zouden vervolgobservaties nodig zijn.

De toekomstige James Webb-ruimtetelescoop zou preciezere observaties moeten kunnen maken, net zoals de beoogde ARIEL-satelliet van het Europees Ruimtevaartagentschap ESA.

Planeet misschien minder leefbaar door ster

De planeet draait om een zogenaamde rode dwerg, een ster die aanzienlijk kleiner is dan onze zon. De temperatuur van de ster is daardoor ook veel lager.

In de astronomie bestaat de discussie of leven in een sterrenstelsel van een rode dwerg wel mogelijk is, bijvoorbeeld omdat de planeet dichter bij de ster moet staan vanwege de lagere temperaturen van de rode dwerg.

Hierdoor kan de planeet vast komen te zitten in 'synchrone rotatie', zoals onze maan dat heeft met de aarde. Dit betekent dat dezelfde kant van de planeet altijd naar de rode dwerg wijst, terwijl het om de ster draait. Hierdoor is de ene helft van de planeet aanzienlijk warmer dan de andere.