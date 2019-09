Wetenschap Eekhoorns luisteren vogels af om te weten of omgeving veilig is 66 x gedeeld Eekhoorns luisteren de 'gesprekken' van zangvogels af, om te achterhalen of de omgeving veilig is. Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek door wetenschappers van Oberlin College in de staat Ohio. De onderzoekers beschrijven hun bevindingen in het vakblad PLOS ONE.