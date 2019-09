Het monster van Loch Ness is mogelijk een gigantische paling of aal, blijkt donderdag uit nieuw onderzoek.

"Er bevindt zich een zeer aanzienlijke hoeveelheid aal-DNA in het meer", zegt professor Neil Gemmell tegen persbureau AFP. Hij is geneticus aan de Universiteit van Otago in Nieuw-Zeeland en deed een jaar lang onderzoek in het meer.

De legende dat er een gigantisch wezen leeft in het donkere water van Loch Ness in Schotland, bestaat al ruim vijftienhonderd jaar. Het verhaal werd in de loop der jaren steeds opnieuw gevoed door mensen die beweerden 'Nessie' te hebben gespot.

Gemmell stelt in zijn onderzoek dat hij geen enkel bewijs heeft gevonden voor een monsterachtig reptiel dat stamt uit het tijdperk van de dinosauriërs. "We hebben geen DNA-bewijs gevonden voor iets wat ook maar in de buurt komt van een dergelijk monster", zegt de wetenschapper. Ook is er geen DNA gevonden van haaien, steuren of meervallen.

'Plausibel dat 'Nessie' een grote aal is'

De onderzoeker trof echter wel heel veel aal-DNA in het meer aan, op vrijwel elke onderzochte locatie. "We weten niet hoe groot die zijn, maar gezien de grote hoeveelheid materiaal die we hebben gevonden, kunnen we niet uitsluiten dat er gigantische palingen in Loch Ness leven."

Gemmell merkt op dat onderzoekers in 1933 ook al met het idee speelden dat een gigantische paling de waarnemingen van het monster van Loch Ness konden verklaren. "Duikers zeiden dat ze palingen in het meer hebben gezien, die zo dik waren als hun benen", zegt hij. Volgens Gemmell zeiden sommige waarnemers dat de dieren zelfs 4 meter lang zouden kunnen zijn.

Voor het onderzoek nam Gemmell 250 verschillende watermonsters van het leven op diverse locaties en op verschillende dieptes in Loch Ness. Het genetisch materiaal varieerde van minuscule bacteriën tot grote waterdieren.

Mensen zien boomstammen aan voor monster

Er bestaan verschillende theorieën over het uiterlijk van 'Nessie', variërend van een kwaadaardig zeepaard tot een waterreptiel, die nog zou stammen uit het dinosaurustijdperk. Critici stelden echter dat mensen boomstammen, vissen of simpelweg golven in het meer hadden aangezien voor Nessie.

De vroegste kronieken van een wezen dat zou leven in het Schotse meer Loch Ness stammen al uit de zesde eeuw.

De laatste waarneming van het monster van Loch Ness was op 26 maart. Een Amerikaans echtpaar zag 'Nessie' zwemmen toen ze vanaf een hooggelegen kasteelruïne over het meer keken.