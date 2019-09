Zijn de eerste rimpels al verschenen? Daar kun je maar beter aan wennen, het worden er alleen maar meer. Waarom kreukelt onze huid? En waarom heeft de een meer rimpels dan de ander?

Kan Quest jouw leeftijd raden? Doe de test!

Nooit meer in een deuk liggen om een goede grap, nooit meer een vriendelijke glimlach en nooit meer lachen naar het vogeltje. Saai? Volgens de Britse vrouw Tess Christian is het dé manier om rimpels te voorkomen. Zelf beweert ze dat ze al veertig jaar niet meer heeft gelachen. Al zal ze er niet om lachen, tot nu toe is de 54-jarige vrouw erg blij met het resultaat.

Maar wie rimpelvrij de tachtig wil halen, heeft pech. Rimpels horen nu eenmaal bij oud worden. Vroeg of laat gaat je huid kreuken.

Huid rekt mee

"Rimpels ontstaan door veranderingen in de lederhuid", legt Satish Lubeek uit, zij is dermatoloog in het Radboudumc in Nijmegen. De huid bestaat uit meerdere lagen: de bovenste laag is de opperhuid, daaronder ligt de lederhuid. Als je jong bent, is die laag stevig en elastisch.

"De lederhuid bestaat uit een netwerk van eiwitbundels. Collageenbundels houden de huid stevig en elastinebundels zorgen voor elasticiteit. Tussen die bundels zitten suikerketens die helpen vocht vast te houden. Dat draagt ook bij aan de stevigheid", vertelt Lubeek. Zo rekt de huid mee als je lacht of gaapt en zo veert hij daarna ook weer netjes terug.

Een oude, gerimpelde huid is minder stevig en elastisch. Hoe komt dat? Als je ouder wordt, breekt het netwerk in de huid langzaam af, onder andere doordat enzymen de stevige en elastische bundels in stukken knippen. Ook houdt de huid minder vocht vast. En dat betekent: vaarwel strakke huid, hallo rimpels.

Billen zijn egaal

Je huid veroudert uit zichzelf, maar invloeden van buitenaf kunnen het tempo van rimpelvorming wel behoorlijk opvoeren. "De allerbelangrijkste is de zon. Ik kan aan rimpels meestal goed zien hoeveel zon mensen hebben gehad", vertelt Lubeek. Door UV-straling in zonlicht worden de stevige en elastische eiwitbundels in de huid versneld afgebroken. Dat is funest voor je strakke huid.

"Vergelijk de huid van je gezicht maar eens met de huid van je billen. Het verschil dat je ziet, komt door de zon", zegt Lubeek vaak tegen oudere patiënten in zijn spreekkamer. "Huid die weinig zon heeft gezien, heeft vaak fijne rimpels. Waar veel zon is geweest, zijn rimpels dieper en wat grover."

Ook roken verpest de strakke huid. Lubeek ziet als arts veel rimpelige gezichten voorbijkomen en pikt de rokers er zo uit. "Die hebben vaak een specifiek rimpelpatroon. Diepe rimpels rond de mond en ogen."

Waarom juist daar, is nog niet helemaal duidelijk. Mogelijk vanwege de bewegingen die je maakt als je rookt of de hoeveelheid sigarettenrook die erlangs kringelt. Ook alcohol en luchtvervuiling lijken invloed te hebben. Maar de zon blijft, zonder twijfel, de voornaamste boosdoener.

Smeren tegen rimpels

Dé tip om rimpels te voorkomen, volgens dermatoloog Lubeek: smeren. Niet met anti-rimpelcrème, maar met zonnebrand. Dat is effectiever en stukken goedkoper. "Ga verstandig met de zon om. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen."

En het voorbeeld van Tess Christian volgen en met een uitgestreken gezicht door het leven gaan, werkt dat? Rimpels ontstaan vaak op plekken in het gezicht die veel bewegen, bijvoorbeeld wanneer je lacht of fronst. Kijk maar naar de kraaienpootjes bij je ogen en de groeven op je voorhoofd (of op het gezicht van je oudere medemens).

Maar of lachen ook echt voor blijvende rimpels zorgt, is lastig te onderzoeken. Weinig mensen zullen jarenlang voor proefpersoon willen spelen. Lubeek denkt dat beweging van de huid wel een rol speelt, maar gelooft niet dat je rimpels voorkomt door je lach in te houden. "Ik zou mensen zeker niet aanraden om te stoppen met lachen."

Alle humor uit je leven bannen? Dan is zonnebrandcrème smeren een veel gezelligere optie.

