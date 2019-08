Voor het eerst zijn hagedissen geboren die genetisch zijn gemanipuleerd. Door kunstmatige aanpassingen in het DNA, zijn de dieren albino geworden. Wetenschappers van de Amerikaanse Universiteit van Georgia bewerkten het DNA in de eicellen van een vrouwelijke hagedis om dit te doen. Ze beschreven hun onderzoek in het wetenschappelijke tijdschrift Cell Press.

De onderzoekers deden de aanpassing door middel van een celtechniek genaamd CRISPR-Cas9. Bij deze techniek gebruikt men een eiwit, Cas9, dat in staat is om als een soort schaar in DNA te knippen.

Hierdoor kunnen genetische 'fouten', zoals bepaalde ziekten, mogelijk uit het DNA worden geknipt of kunnen mutaties tussen geknipte stukken DNA worden geplakt.

CRISPR is in het verleden al gebruikt om het DNA van bijvoorbeeld vissen of muizen te veranderen. Wetenschappers hebben aanzienlijk minder ervaring met het knippen in reptielen-DNA.

Het is namelijk lastiger, omdat men bij reptielen moeilijk kan inschatten wanneer een eiwit geïnjecteerd moet worden. Bij zoogdieren zoals muizen moeten onderzoekers de 'schaar' injecteren in een eencellig embryo, kort na de bevruchting van een eicel. Reptielen kunnen zaadcellen echter langere tijd 'bewaren', waardoor onderzoekers minder makkelijk weten wanneer bevruchting plaatsvindt.

De wetenschappers injecteerden daarom de eiwitten in onbevruchte eicellen. De bedoeling was om het deel van het DNA weg te knippen dat zorgt voor de productie van pigment in de huid, haren en ogen, wat albinisme zou veroorzaken. Na de injectie moest men drie maanden wachten op het resultaat.

De ingreep bleek succesvol, waardoor wetenschappers een stap verder zijn in genetisch onderzoek in reptielen. Daarnaast kunnen de reptielen een model vormen om albinisme bij mensen te onderzoeken. Specifiek willen de wetenschappers verslechterd zicht als gevolg van albinisme onderzoeken.

Toepassing CRISPR op mensen nog controversieel

De toepassing van CRISPR op mensen is nog controversieel. Het is nog onbekend wat de mogelijke gevaren van CRISPR zijn voor het lichaam en wetenschappers discussiëren over hoe ethisch verantwoord het is om de genen van mensen te veranderen.

Vorig jaar nog beweerde een Chinese wetenschapper dat er twee baby's waren geboren, waarvan hij de embryo's genetisch zou hebben gemodificeerd. Hij wilde ze resistent maken tegen het hiv-virus. Hij moest zijn onderzoek stopzetten en had zich volgens Chinese autoriteiten bewust aan toezicht onttrokken en nationale richtlijnen overschreden.