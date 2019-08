De James Webb-ruimtetelescoop is afgelopen week voor het eerst volledig in elkaar gezet, meldt ruimtevaartorganisatie NASA. Nu alle onderdelen zijn samengevoegd, kan een volgende fase van tests beginnen. De bouw van de telescoop ging tot nu toe niet zonder problemen: men werkt al aan de sonde sinds 1997 en de lancering is meerdere keren uitgesteld.

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA maakte woensdag bekend dat de twee 'helften' van de telescoop, de telescoop zelf en de 'motor', bevestigd waren.

De James Webb-ruimtetelescoop is een sonde met het formaat van een tennisveld, die door middel van een infraroodcamera opnames moet gaan maken van hemellichamen die ver buiten ons zonnestelsel en zelfs onze melkweg liggen.

De onderdelen werden eerst lange tijd los van elkaar getest voor weerstand tegen omstandigheden van tijdens de lancering en in de ruimte. Daarbij testten de ontwikkelaars ook of de onderdelen zichzelf goed konden opstellen.

Zo moeten bijvoorbeeld het zonneschild en de spiegel van de telescoop zichzelf uitklappen. Nu de ruimtetelescoop een geheel is, zullen deze tests doorgaan.

Ontwikkeling vaak vertraagd

De ontwikkeling van de telescoop is vele malen vertraagd. Zo was de eerste lancering gepland voor 2007, maar dit bleek niet haalbaar. De lanceerdatum is daarna meerdere malen uitgesteld. In 2018 maakte NASA bekend dat de datum van destijds, 2020, ook niet te doen was en dat de James Webb weer een jaar moest wachten om aan het werk te gaan.

Uit onderzoek bleek dat er meer tests nodig waren om te verzekeren dat de James Webb optimaal zou functioneren. Dit uitstel zorgde ervoor dat het budget van 8 miljard dollar werd overschreden en steeg naar 8,8 miljard dollar (ongeveer 7,9 miljard euro).

Verschillende tests werden tijdens de ontwikkeling van de telescoop uitgesteld, zoals te zien is op de website van het project.

Ruimtetelescoop is samenwerking tussen VS, Canada en Europa

De James Webb-ruimtetelescoop is een samenwerkingsproject van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA, het Canadees ruimtevaartagentschap CSA en het Europees ruimtevaartagentschap ESA. De telescoop moet in 2021 de aarde verlaten op een Europese raket, de Ariane-5.

De James Webb-telescoop is de opvolger van de Hubble-ruimtetelescoop, die sinds zijn lancering in 1990 talloze opnames maakte van verre sterren, gaswolken, zonnestelsels en exoplaneten. De sonde is vernoemd naar James Edwin Webb, de tweede beheerder van NASA.

Een artiestenimpressie van de James Webb-telescoop wanneer hij is uitgeklapt in de ruimte. (Foto: Northrop Grumman)