Onderzoekers hebben woensdag de vondst van een bijna complete schedel van een vroege voorouder van de mens in Ethiopië bekendgemaakt. De soort, die bijna 3,8 miljoen jaar geleden leefde, had een fascinerende mix van menselijke en aapachtige kenmerken.

Het onderzoek naar de vondst is onlangs gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Nature.

Het fossiel, dat de naam MRD kreeg, werd in 2016 opgegraven. Het behoort tot de soort Australopithecus anamensis, die grofweg 4,2 miljoen jaar geleden ontstond. De schedel biedt nieuwe inzichten in een periode die doorslaggevend was voor de evolutionaire lijn die uiteindelijk tot de moderne mens zou leiden.

De soort wordt beschouwd als een directe voorganger van Australopithecus afarensis, die voornamelijk bekend is van het wereldberoemde gedeeltelijke skelet dat de naam Lucy kreeg.

Haar resten werden in 1974 opgegraven. Dit gebeurde op ongeveer 35 kilometer afstand van de vindplaats van MRD in de regio Afar in Ethiopië. Lucy leefde ongeveer 3,4 miljoen jaar geleden.

"Dit is een ontdekking die je maar eens in je leven meemaakt en er is niets opwindender dan dat", zei paleoantropoloog Yohannes Haile-Selassie van het Cleveland Museum of Natural History in de VS, die het onderzoek naar MRD leidde.

Australopithecus anamensis was veel kleiner dan de moderne mens, maar liep al wel op twee benen. De schedel van de soort laat zowel menselijke als aapachtige kenmerken zien. (Foto: Reuters)

'Eindelijk een gezicht bij de naam'

Tot nu toe waren de enige resten die van Australopithecus anamensis waren gevonden een aantal losse kaakbotfragmenten en enkele tanden. Met een nagenoeg complete schedel kan veel meer onderzoek worden gedaan naar het dieet, de hersengrootte en het uiterlijk van de soort.

Deze vondst laat wetenschappers "eindelijk een gezicht zien bij de naam", zei paleoantropoloog en coauteur Stephanie Melillo van het Max Planck Instituut voor Evolutionaire Antropologie in Duitsland. "De anatomische kenmerken van deze schedel helpen ons de karakteristieken van deze soort te bepalen, wat vervolgens onze ideeën stuurt over de evolutionaire verbanden tussen soorten."

De soort van MRD liep op twee benen, maar was mogelijk ook in staat zich door bomen te bewegen. Australopithecus anamensis was veel kleiner dan Homo sapiens. De schedel meet van voor naar achter ongeveer 20 centimeter en is 11,5 centimeter breed. Uit eerder onderzoek naar de soort kwam de schatting dat Australopithecus anamensis ongeveer 1,5 meter lang werd, maar de onderzoekers van de schedel van MRD hebben nog geen schatting van de lengte gegeven.

MRD had een robuuste bouw en een lang gezicht met vooruitstekende kaken en een prominente sagittale kam, een richel van bot op de bovenkant van het hoofd, die duidt op krachtige kaakspieren. Volgens de onderzoekers bewoonde zijn soort waarschijnlijk droge gebieden met lage struikgewassen en kreupelhout in de buurt van een rivierdelta en een meer.

De onderzoekers gebruikten een 3D-printer om een volledig model van de beschadigde schedel te maken. (Foto: Reuters)

Menselijke evolutie was geen lineaire transformatie

De evolutionaire lijn die tot de moderne mens leidde, splitste zich grofweg zes tot zeven miljoen jaar af van de chimpansee. Geleidelijk ontstonden er in een opeenvolging van soorten nieuwe kenmerken, zoals op twee benen lopen, een platter gezicht en een grotere hersenomvang. Homo sapiens ontstond zo'n 300.000 jaar geleden in Afrika.

De oudste fossielen van Australopithecus anamensis die zijn gevonden, waren 3,9 miljoen jaar oud. De lagere leeftijd van het fossiel van MRD lijkt erop te duiden dat zijn soort zo'n 100.000 jaar lang samenleefde met de soort van Lucy en dat haar soort niet zonder overlap ontstond uit die van MRD.

"Het feit dat deze twee nauw verwante soorten elkaar zowel qua tijd als qua locatie overlappen, roept nieuwe vragen op over of ze met elkaar concurreerden voor zaken zoals voedsel of leefruimte", zei Melillo.

"Wat we hier zien, is dat onze evolutie zich niet geheel kenmerkte door een rechtlijnige transformatie van de ene soort naar de andere", voegde Haile-Selassie daaraan toe.