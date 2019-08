Archeologen hebben bij een opgraving van resten van de Chimú-cultuur in Peru 227 lichamen aangetroffen. Volgens hen is het de grootste vondst van geofferde kinderen ooit. De kinderen, in leeftijd variërend van vier tot veertien jaar, zouden zijn geofferd aan de goden van de Chimú.

Archeologen onderzoeken de offerplaats in Huanchaco, een toeristenstad ten noorden van hoofdstad Lima, sinds vorig jaar.

"Dit is de grootste opgraving waarbij resten van geofferde kinderen zijn gevonden", zei archeoloog Feren Castillo. De lichamen van de kinderen zijn allemaal met het gezicht in de richting van de zee gevonden. Sommige lichamen hebben nog huid en haar.

In Huanchaco vonden veel kinderoffers plaats in de tijd van de Chimú-cultuur, waarvan het hoogtepunt tussen 1200 en 1400 na Christus was.