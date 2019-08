Wetenschap Archeologen vinden in Peru oud graf met 227 geofferde kinderen 47 x gedeeld Archeologen hebben bij een opgraving van resten van de Chimú-cultuur in Peru 227 lichamen aangetroffen. Volgens hen is het de grootste vondst van geofferde kinderen ooit. De kinderen, in leeftijd variërend van vier tot veertien jaar, zouden zijn geofferd aan de goden van de Chimú.