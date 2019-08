Wetenschap Zo ziet het leven van een zaadcel eruit 457 x gedeeld Ze ontstaan in de ballen van een man. Daar wachten zaadcellen ongeduldig tot ze ingezet worden. Als ze dat geluk al hebben. Daarna belanden ze in een zakdoekje of, als het meezit, in een partner. Hoelang duurt elke levensfase van een zaadcel?