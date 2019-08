Wetenschappers hebben een nieuw soort gliacel in het menselijk lichaam ontdekt. Verder onderzoek kan leiden tot een nieuwe pijnstillers, schrijft The Guardian vrijdag.

Het zou gaan om een nieuw soort Schwanncel. Dat zijn eenheden binnen het menselijk lichaam die de impulsgeleiding van zenuwvezels versnellen. Gliacellen ondersteunen en verzorgen zenuwcellen.

De cellen zouden zich dicht tegen de huid aan bevinden. Een vervolgonderzoek moet uitwijzen of de nieuwe cel ook de oorzaak is van ziektes waarbij men chronische pijn ervaart.

Hoe de vondst tot nu toe onder de radar bleef, is voor de onderzoekers een raadsel. Zij denken dat het eerder simpelweg gemist is omdat een ander soort Schwanncel zich op een soortgelijke positie in het lichaam bevindt. Deze groep zou echter een beschermende functie verrichten ten opzichte van andere cellen.

De nieuw ontdekte cellen zouden de vorm hebben van een octopus, waarbij de uiteinden zich om zenuwcellen heen wikkelen. Daarnaast strekt de cel zich uit tot de opperhuid, de buitenste laag van de huid.

De wetenschappers ontdekten dat de cellen pijn kunnen voelen door testen uit te voeren met genetisch gemodificeerde muizen, schrijven zij in een artikel dat vrijdag gepubliceerd is in het wetenschappelijke tijdschrift Science.