Wetenschap Waarom een vrouwelijke gorilla in Apenheul eenden vangt 17 x gedeeld De jonge vrouwelijke gorilla M’Fugaji uit Apenheul vangt in het voorjaar regelmatig jonge eenden uit de vijver om haar verblijf. Ze houdt ze vast, zet ze op haar rug wanneer ze rondloopt of plukt de eenden. Wetenschappers van Apenheul en de Universiteit Utrecht probeerden te achterhalen waarom ze dat doet en beschreven hun bevindingen in het Journal of Zoo and Aquarium Research.