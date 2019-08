Goliathkikkers blijken zelf kleine vijvers te bouwen om daar hun eieren in te leggen. Dat concluderen wetenschappers uit Duitsland en Kameroen, die hun bevindingen beschreven in het tijdschrift Journal of Natural History. De vijvers zijn waarschijnlijk veiliger dan rivieren, die mogelijk ware stromingen kennen of roofdieren herbergen.

De onderzoekers vonden langs de Mpoularivier in Equatoriaal-Guinea en Kameroen negentien vijvers in een omgeving met een lengte van 400 meter. Hoewel de constructie van deze nesten nog niet is waargenomen, zeggen de wetenschappers dat het aannemelijk is dat de vijvers door de kikkers zijn gemaakt.

Het gedrag is nog nooit eerder waargenomen, wat erop zou wijzen dat men nog relatief weinig weet over de Conraua goliath.

De bodems van de vijvers zijn vrij van afval en aan de randen van de nesten is sediment opgehoopt, wat op activiteit van de kikkers zou wijzen. Onderzoekers zagen ook met eigen ogen hoe een kikker bezig was een vijver "schoon te maken".

Zodra een vijver schoon was, legden de kikkers er eieren in. Nieuwe nesten lagen dicht bij uitgedroogde nesten, wat zou kunnen betekenen dat de kikkers een nieuw nest in de buurt maakten zodra een vijver niet meer bruikbaar was.

De kikkers maken drie soorten nesten. Soms nemen ze een natuurlijke vijver en ontdoen ze die van bladeren en gruis. Andere nesten zijn zelf uitgegraven en andere ontstaan doordat de kikkers een dam in een grotere watermassa bouwen.

Goliathkikker een van grootste soorten ter wereld

De goliathkikker is met een formaat van 17 tot 30 centimeter en een gewicht van 3 kilo een van de grootste kikkersoorten ter wereld.

Mogelijk hebben zij hun formaat te danken aan de zelfgebouwde vijvers, stellen de auteurs van het onderzoek. Het zware werk van het nesten bouwen zou bijgedragen hebben aan de groei van de amfibieën.

Het is niet bekend of het geslacht van de kikker bepalend is voor wie het nest bouwt.

Een uitgegraven vijver. De grijze massa in het midden bestaat uit oude eieren. (Foto: Marvin Schäfer)