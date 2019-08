Wetenschap Onderzoek: Melkweg is niet plat, maar buigt af aan de randen 73 x gedeeld Een team internationale wetenschappers en astronomen beweert in een nieuwe studie dat de Melkweg niet plat is, maar afbuigt aan beide einden. De in het wetenschappelijke tijdschrift Science gepubliceerde conclusie druist in tegen het traditionele beeld dat de Melkweg een platte 'band' van gas, stof en sterren is.