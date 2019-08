Schildpaddenembryo's kunnen hun eigen geslacht bepalen door te bewegen in hun ei, blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van Chinese en Australische onderzoekers.

Wetenschappers wisten al dat de buitentemperatuur invloed heeft op de geslachtsbepaling van schildpaddenjongen, maar niet dat embryo's hier zelf ook invloed op konden hebben.

"We hebben eerder al aangetoond dat reptielenembryo's in hun ei kunnen bewegen om hun lichaamstemperatuur op peil te houden, dus we waren benieuwd of dit ook hun geslachtsbepaling zou kunnen beïnvloeden", zegt professor Du Weiguo van de Chinese Academy of Sciences.

Bij de meeste schildpaddensoorten is de kans op vrouwelijk nageslacht groter bij hoge temperaturen, terwijl bij koeler weer vaker mannetjes geboren worden. Uit het onderzoek blijkt dat de embryo's invloed kunnen uitoefenen op dit proces door naar een warmere of koudere plek in het ei te kruipen. De bevindingen zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke blad Current Biology.

Klimaatverandering bedreigt schildpaddensoorten

Klimaatverandering kan een dramatisch effect hebben op het voortbestaan van de schildpad. Uit verschillende onderzoeken bleek zelfs dat 99 procent van de schildpadden die in warmere gebieden van het Groot Barrièrerif in Australië ter wereld kwamen, vrouwtjes waren.

Du Weigo vreest dat de eigenschap van embryo's om hun eigen geslacht te bepalen wellicht niet op kan boksen tegen de snelle klimaatverandering. "Maar de ontdekking laat wel zien dat evolutie in sommige gevallen in staat is om dergelijke uitdagingen aan te gaan", zegt hij.