Een team internationale wetenschappers en astronomen beweert in een nieuwe studie dat de Melkweg niet plat is, maar afbuigt aan beide einden. De in het wetenschappelijke tijdschrift Science gepubliceerde conclusie druist in tegen het traditionele beeld dat de Melkweg een platte 'band' van gas, stof en sterren is.

Voor het onderzoek zijn duizenden cepheïden onder de loep genomen. Deze pulserende sterren zouden honderdduizend keer helderder schijnen dan de zon.

Op basis van het licht kunnen astronomen vervolgens de locatie van de ster nauwkeurig vaststellen, al zeggen de astronomen dat resultaten "onduidelijker kunnen worden als er meer stof en gas in de ruimte is".

Op basis van de locaties van de cepheïden is vervolgens een driedimensionale kaart geproduceerd van het Melkwegstelsel, die de afbuiging aan beide randen zichtbaar maakt. Waarom die vormingen er zijn, is nog niet zeker.

Volgens hoogleraar astronomie Richard de Grijs zouden de afbuigingen veroorzaakt kunnen zijn omdat er in het verleden een ander sterrenstelsel is gepasseerd, dat "onze Melkweg uit zijn verband trok". Daarnaast zegt hij in gesprek met de NOS dat sterren elkaar kunnen hebben geraakt of dat de Melkweg een kleiner sterrenstelsel heeft opgeslokt.