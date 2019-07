Als kind heb je geen specifieke interesse in mannen of vrouwen. Maar dan begint de puberteit. Wat bepaalt of je op mannen of vrouwen valt?

Ken jij je LHBT-termen? Doe de grote LHBTQIA+-test van Quest!

Over homo’s bestaan de nodige vooroordelen. Ze lopen zwierig, ze praten vrouwelijk en zijn slecht in balsporten. Ook over lesbiennes zijn er ook vooroordelen. Die zouden juist overdreven mannelijk zijn, met hun brede schouders, diepe stem en voorkeur voor stoere beroepen. Om homoseksualiteit te verklaren moeten we ver wegblijven van dit soort simplistische onzin, toch?

Misschien wel niet. De stereotypen lichten een tipje van de sluier op over je seksuele geaardheid. Want hoe overdreven ook, ze zijn niet uit de lucht gegrepen. Tussen homo’s en hetero’s bestaan meer verschillen dan alleen de seksuele interesse.

Pre-homogedrag is zichtbaar

Laten we beginnen bij het begin. Proefpersonen bekeken in 2008 kinderfilmpjes van mensen die inmiddels volwassen waren, voor een studie van de Northwestern University (VS). Ze moesten beoordeelden of de kinderen zich typisch gedroegen als een jongen of meisje van die leeftijd. Alleen de onderzoekers wisten wie van hen later homo of hetero bleek te zijn.

Toch zagen de proefpersonen al ander gedrag bij al die spelende, zingende en fietsende kinderen, en dat vanaf vijf jaar. Neurowetenschapper Simon LeVay beschrijft dat als "pre-gaykinderen" in het boek Gay, Straight, and the Reason Why. Homoseksueel zijn ze nog niet, maar ze zullen dat wel worden.

Lesbiennes hebben meer ruimtelijk inzicht

De verschillen uiten zich in meer dan alleen gedrag. Zo blijkt uit diverse studies van seksualiteitsonderzoeker Anthony Bogaert van de Brock University (Canada) dat homomannen gemiddeld net iets kleiner en ook lichter zijn dan hetero’s, terwijl lesbiennes juist relatief groot zijn. Ook in gezichten vind je verschillen, constateerde Bogaert in 2015. Lesbiennes hebben volgens hem bijvoorbeeld een (iets) smaller voorhoofd en homomannen hebben een kortere neus.

Ook het vermogen om ruimtelijke puzzels op te lossen, verschilt. Mannen zijn hier over het algemeen beter in dan vrouwen, maar homomannen scoren relatief slecht en lesbiennes juist goed, zo blijkt uit diverse studies.

De stereotypen bevatten een kern van waarheid

Homo’s verschillen dus op behoorlijk wat terreinen van hetero’s. "Het stereotype over 'vrouwelijke' homomannen en 'mannelijke' lesbiennes is een stereotype omdat het overdrijft en omdat het homomannen en lesbiennes generaliseert", schrijft LeVay.

"Maar het bevat een belangrijke kern van waarheid."

Vergelijkbare processen tussen dieren en mensen

De sleutel tot de verschillen tussen homo en hetero ligt wellicht in het hormoon testosteron. Dit goedje komt van nature aanzienlijk meer voor bij mannen en stuurt de ontwikkeling van mannelijke geslachtskenmerken.

Maar ook de seksuele interesse hangt ermee samen. Dien je vrouwtjesratten in de periode na de geboorte testosteron toe, dan vallen ze later op vrouwtjes, zo bleek al in 1988 uit onderzoek van het Nederlands Herseninstituut. Mannetjesratten gedragen zich juist homoseksueel als testosteron ontbreekt. Ook bij varkens en zebravinken zijn zulke effecten gevonden en bij mensen lijken er vergelijkbare processen te spelen.

Op zoek naar gaygenen

Maar waarom maakt het ene ongeboren kind meer testosteron aan dan het andere? Daarvoor moeten we nog verder terug, naar de genen. "Het zou mij niet verbazen als er genen gevonden worden die samenhangen met seksuele oriëntatie. Maar dan zal het waarschijnlijk gaan om verschillende gaygenen, niet om een enkel", vertelt onderzoeker Bogaert.

Dat genen een rol spelen, blijkt namelijk uit onderzoek onder eeneiige tweelingen, die identiek DNA hebben. Is het ene tweelingkind homoseksueel, dan is de kans dat het andere kind dat ook is, zo’n vijftig procent.

Simpel is het niet

Het lijkt een helder recept. Je genen bepalen hoeveel testosteron je krijgt toegediend, en dat bepaalt of je valt op mannen of vrouwen. Maar zo simpel is het niet, vertelt Bogaert. "Er is ook veel variatie. Dat is belangrijk om te erkennen." Gemiddeld zijn er biologische verschillen, maar die gelden lang niet voor iedereen. De testosteronverschillen blijken ook niet uit elke studie even overtuigend.

Bogaert: "Ik denk dat een beperkte invloed van de sociale omgeving kan meespelen." Genen en hormonen sturen je een bepaalde richting op, maar dan nog kan je seksuele voorkeur in veel richtingen uitvallen.

Ken jij je LHBT-termen? Doe de grote LHBTQIA+-test van Quest!