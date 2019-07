De Starship Hopper van SpaceX, het prototype van de toekomstige Starship-raket, is vrijdagochtend Nederlandse tijd voor het eerst van de grond gekomen. Het voertuig werd in april voor het eerst gelanceerd, alleen was het nog vastgeketend aan het lanceerplatform en kon het dus niet opstijgen.

Bij de vlucht van vrijdag kwam de Hopper ongeveer 20 meter hoog. Over twee weken moet het prototype tot 200 meter de lucht in vliegen, meldde SpaceX-topman Elon Musk op Twitter.

De vlucht had woensdag al moeten plaatsvinden, maar kort na het ontsteken van de motoren werd de lancering gestaakt en brak er een brand uit bij de Hopper. Eerder in juli was er ook al brand bij de raket, toen een motortest werd uitgevoerd.

De Starship Hopper oogt als een watertoren. Voorheen was het gevaarte 40 meter hoog en had het nog een grote neus erop, maar na harde wind brak deze neus af en werd die niet meer teruggeplaatst. Topman Musk zei dat de neus niet nodig was voor de test in april. Ook na die eerste test in april is de neus niet meer opnieuw op de raket gezet.

Met Hopper test SpaceX systemen van toekomstige Starship

Met de 'sprongen' van de Hopper wil SpaceX de motoren en systemen van de toekomstige Starship testen. De Starship wordt een 55 meter hoog voertuig en wanneer het op de lanceerraket staat, bereikt het een hoogte van 118 meter, net iets hoger dan Domtoren in Utrecht.

Starship moet mensen naar de maan en naar Mars gaan brengen. In 2023 wil SpaceX de eerste vlucht om de maan maken met Starship. Voor die vlucht kocht Japanse miljardair Yusaku Maezawa al stoelen op.

Maezawa wil die maanvlucht gebruiken voor zijn kunstproject #DearMoon. Door de stoelen beschikbaar te stellen aan verschillende kunstenaars, hoopt de zakenman hen aan te zetten tot het maken van werken die door de maan geïnspireerd zijn.

Een artist's impression van Starship in een vlucht rondom de maan. (Foto: SpaceX)