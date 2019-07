De Melkweg, het sterrenstelsel waarin ons zonnestelsel zich bevindt, smolt ongeveer tien miljard jaar geleden samen met een ander, kleiner sterrenstelsel.

Wetenschappers maakten dat maandag bekend op basis van gegevens die verzameld zijn door de Gaia-ruimtetelescoop van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA.

Het samengaan tussen de Melkweg en het dwergsterrenstelsel genaamd Gaia-Enceladus zorgde ervoor dat de massa van onze Melkweg met ongeveer een kwart toenam. Na de botsing begon volgens de wetenschappers een periode van ongeveer twee tot vier miljard jaar van versnelde stervorming.

De gebeurtenis was een "cruciaal moment" in de ontwikkeling van de Melkweg, stelt de Spaanse astronoom Carme Gallart. Hij is hoofdauteur van het onderzoek, dat gepubliceerd is in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Astronomy.

Grote sterrenstelsels ontstonden door botsingen tussen kleine stelsels

Na de oerknal, zo'n 13,8 miljard jaar geleden, begonnen zich al snel allerlei soorten kleine sterrenstelsels te vormen. In die sterrenstelsels werden in hoog tempo nieuwe sterren geboren. Door fusies tussen kleine stelsels ontstonden weer grotere sterrenstelsels.

Door zeer nauwkeurig de positie, helderheid en afstand van ongeveer een miljoen sterren in de Melkweg te meten, konden de onderzoekers onderscheid maken tussen sterren die vóór de fusie al bestonden en sterren die daarna waren ontstaan.

Sterren die behalve waterstof en helium ook veel andere elementen bevatten, zijn geboren in de Melkweg. Objecten die minder rijk waren aan diverse soorten elementen en dus een lagere massa hadden, kwamen voort uit Gaia-Enceladus.

'Mensen zouden botsing niet eens merken'

De botsing tussen de sterrenstelsels was weliswaar groots en dramatisch, maar zeker niet allesvernietigend. "Sterker nog: als het op dit moment gebeurde, zouden wij het waarschijnlijk niet eens merken", stelt Gallart.

De afstanden tussen sterren in een sterrenstelsel zijn zo groot - een sterrenstelsel is in feite een grote lege ruimte - dat twee op ramkoers liggende sterrenstelsels zich rustig met elkaar vermengen. De sterren botsen niet. Wel kunnen zich in hoog tempo nieuwe sterren vormen.

De Melkweg heeft de vorm van een spiraal met in het midden een centrale staafvormige structuur. De Melkweg bestaat uit 100 tot 400 miljard sterren, waaronder onze zon, die ongeveer 4,5 miljard jaar oud is.