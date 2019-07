Een variant van de vliegende eekhoorn die in 2018 werd gevonden in de collectie van het Kunming Instituut van Zoölogie in China, blijkt een nog niet eerder geïdentificeerde soort te zijn. In eerste instantie dachten de onderzoekers dat het om een 'verloren' diersoort ging die niet meer was gezien sinds 1981.

Chinese en Australische wetenschappers beschrijven de soort in het wetenschappelijke tijdschrift ZooKeys.

De Biswamoyopterus-eekhoorn is een vliegende eekhoorn die in 1981 voor het eerst werd ontdekt in het Namdapha-natuurgebied in het noordoosten van India. Onder deze soort waren twee subsoorten bekend. Van deze soorten was maar één exemplaar gevonden. De tweede soort werd in 2013 ontdekt in 2013, in Laos.

De 'nieuwe' soort werd gevonden in 2018, in de archieven van het Kunming Instituut voor Zoölogie. In eerste instantie dachten de onderzoekers dat het dezelfde soort was die in 1981 werd gevonden in India.

Deze soort, de Biswamoyopterus biswasi, werd jaren niet gezien en stond genoteerd in de top 25 van de 'verloren soorten'-lijst van Global Wildlife Conservation. Deze lijst bestaat uit totaal 1.200 levensvormen, zowel flora als fauna, die ooit zijn ontdekt en beschreven, maar daarna nooit meer zijn geobserveerd.

Diersoort blijkt toch nieuw te zijn

Nader onderzoek toonde echter aan dat de diersoort opvallende kleurverschillen had en een andere opbouw van schedel en tanden. Wetenschappers gingen de natuur in om naar andere exemplaren van deze soort te zoeken. Dit was succesvol.

Dit onderzoek heeft geleid tot de beschrijving van de Biswamoyopterus gaoligongensis, vernoemd naar de Gaoligong-berg waar de soort in eerste instantie werd ontdekt.

Doordat de soort werd ontdekt tussen de twee bekende leefgebieden van de andere twee Biswamoyopterus-soorten, lijkt de diersoort meer verspreid te leven dan eerst gedacht. Hierom hopen wetenschappers meer van de eekhoorns te vinden.