In Israël is een van de oudste moskeeën ooit gevonden. Archeologen denken dat het gebouw zeker twaalfhonderd jaar oud is, schrijft de BBC.

Het gebedshuis is gevonden in de Negevwoestijn nabij de plaats Rahat. Voor zover bekend is de vondst uniek; nog niet eerder werd in die omgeving een dergelijk oud gebouw gevonden.

Archeologen ontdekten de moskee doordat er in het gebied gebouwd wordt. Nader onderzoek van de Israëlische overheidsinstantie IAA, die opgravingen reguleert, moet uitwijzen of het gebedshuis in dezelfde tijd gebouwd is als de moskeeën die in Mekka en Jeruzalem gevonden zijn.

Onderzoekers denken dat met name boeren uit de omgeving de moskee bezochten. Het gebouw had geen dak, maar wel een mihrab. Dat is een gebedsnis in een muur die de gebedsrichting aangeeft.