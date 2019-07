Wetenschap Onderzoek: Sahara was ooit gigantische zee met grote diersoorten 50 x gedeeld Wetenschappers concluderen dat in het gebied dat nu de Sahara is een aantal van de grootste zeedieren ooit hebben geleefd. Dat baseren zij op fossielen die zijn gevonden in het noorden van Mali. De zee in de woestijn zou zeker 50 meter diep en 3.000 vierkante kilometer groot zijn geweest.