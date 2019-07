Wetenschappers hebben aan de hand van een onderkaak een nieuwe dinosaurussoort met 'eendenbek' geïdentificeerd, die tachtig miljoen jaar geleden leefde in het huidige Texas.

De dinosaurus heeft de Latijnse geslachtsnaam Aquilarhinus palimentus gekregen. Het dier had een soort "adelaarsneus" en een brede kaak in de vorm van "twee op elkaar geplaatste tuinschepjes". De ontdekking is bekendgemaakt in het wetenschappelijke tijdschrift Journal of Systematic Palaeontology.

Onderzoekers van de Universiteit van Texas vonden in de jaren tachtig in een stuk rots in Rattle Snake Mountain meerdere dinosaurusbotten. Sommige beenderen zaten echter op elkaar gekleefd, waardoor die op dat moment onmogelijk waren om te bestuderen.

Toen onderzoekers eind jaren negentig beter in het stuk steen keken, ontdekten zij een gebogen holle neuskam, die zij toeschreven aan de gryposaurus. Bij de kam werd ook de onderkaak gevonden, maar verder onderzoek daarnaar bleef destijds uit.

De onderkaak van Aquilarhinus palimentus met zijn kenmerkende opstaande schepvorm. (Illustratie: Albert Prieto-Marquez; material housed at the Texas Vertebrate Paleontology Collections at The University of Texas at Austin)

Aquilarhinus palimentus is primitiever dan gryposaurus

Aan de hand van die onderkaak hebben de Texaanse wetenschappers nu aangetoond, dat het gaat om een primitieve hadrosauriër (een groep dinosauriërs met een eendenbek) en een voorloper van de gryposaurus. Volgens hoofdonderzoekers Albert Prieto-Márquez "leert de vondst ons begrijpen hoe en waarom de neuskam van de dino's is geëvolueerd."

Hadrosauriërs waren de meest voorkomende plantenetende dinosaurussen aan het einde van het Mesozoïcum. Deze dieren hadden allemaal een soortgelijk uitziende snuit. De komvormige bek, waarvan de uiteinden de vorm hadden van een U, had als functie planten af te snijden.

De onderkaken van Aquilarhinus hadden echter een W-vorm met een brede, afgeplatte schep. De dinosaurus gebruikte zijn bek om los sediment om te scheppen en waterachtige planten los te trekken uit het moeras. In het gebied waar de dinosaurus leefde, ligt tegenwoordig de Chihuahuan-woestijn.

Aquilarhinus palimentus gebruikte zijn bek om waterplanten los te trekken uit het moeras. (Illustratie: ICRA Art)