De mens is zich vele duizenden jaren eerder over Eurazië gaan verspreiden dan wetenschappers altijd aannamen. Dat blijkt uit een analyse van stukken mensachtige schedels die in de jaren zeventig werden gevonden in Griekenland.

Een artikel in Nature dat woensdagavond werd gepubliceerd, legt uit dat uit onderzoek is gebleken dat de ene een homosapiensschedel van 210.000 jaar oud is.

Dat is vele tienduizenden jaren ouder dan de tot nu toe oudste mensachtige schedel die archeologen in Eurazië hadden gevonden. De andere schedel is waarschijnlijk van een neanderthaler.

De vondst van de eerste schedel toont aan dat er zo'n 200.000 jaar geleden al homo sapiens in het zuiden van Europa waren. Dit betekent dat de mens zich vele duizenden jaren eerder over Eurazië begon te verspreiden dan altijd werd aangenomen.

In veel delen van Europa zijn jongere neanderthalers gevonden

Bovendien rijst de vraag wat er met deze mensen is gebeurd. In andere delen van Europa zijn wel jongere restanten van neanderthalers gevonden. Mogelijk waren de homo sapiens niet opgewassen tegen de neanderthalers, of konden zij niet goed aarden in het Eurazische klimaat.

Pas zo'n 35.000 tot 45.000 jaar geleden kreeg de homo sapiens de overhand in Eurazië en verdwenen de neanderthalers.

De oudste menselijke fossielen ter wereld zijn gevonden in Marokko en zijn zo'n 315.000 jaar oud. Over het algemeen zijn wetenschappers het erover eens dat de moderne mens zich lange tijd alleen in Afrika ophield.