Wetenschap In beeld 'Uitgestorven' diersoorten gevonden in 'verloren stad' in Honduras 60 x gedeeld In het tropische regenwoud La Mosquitia in Honduras zijn tijdens een expeditie deze maand diverse 'uitgestorven' en zeer zeldzame diersoorten aangetroffen, nabij de 'verloren stad' La Ciudad Blanca, of 'De Witte Stad'. Sommige soorten waren sinds de jaren '40 niet meer waargenomen in het land, van anderen werd gedacht dat ze wereldwijd niet meer te vinden waren.