In het tropische regenwoud La Mosquitia in Honduras zijn tijdens een expeditie deze maand diverse 'uitgestorven' en zeer zeldzame diersoorten aangetroffen, nabij de 'verloren stad' La Ciudad Blanca, of 'De Witte Stad'. Sommige soorten waren sinds de jaren '40 niet meer waargenomen in het land, van anderen werd gedacht dat ze wereldwijd niet meer te vinden waren.

Sinds 2012 trekken wetenschappers het regenwoud in. La Ciudad Blanca is in 2015 ontdekt door archeologen, nadat satellietbeelden gebouwen aantoonden die door mensen gemaakt moesten zijn. Wetenschappers spreken van een "verdwenen cultuur", en onderzoekers weten nog steeds niet waarmee het overeenkomt, of welke naam het zou moeten krijgen.

Een groep wetenschappers van het Conservation International's programma besloot de 'verloren stad' op te zoeken. Zij zijn op de volgende bedreigde of 'uitgestorven', diersoorten gestuit.

De roodoogmakikikker wordt internationaal niet beschermd, maar in veel natuurparken wél. Ook is een vergunning nodig voor ieder exemplaar dat geëxporteerd wordt.

Het tropisch regenwoud werd in 1920 ontdekt, maar pas sinds 2012 worden expedities gelanceerd.

De wormsalamander staat hoog op de lijst met bedreigde diersoorten en is erg kwetsbaar.

Deze soort bladneusvleermuis, of 'Phylloderma stenops', was sinds 1942 niet meer in Honduras gesignaleerd.

Wereldwijd werd gedacht dat de 'Tiger Beetle', of zandloopkever, was uitgestorven. Tot dit plaatje tijdens de expeditie werd geschoten.

Nabij de legendarische nederzetting La Ciudad Blanca in het uitgestrekte regenwoudgebied kwamen expeditieleden deze jaguar tegen, die door ontbossing in de regio in het nauw komt.

Van deze soort koraalslang werd gedacht dat ze niet meer in Honduras voorkwam.

Volgens het team achter de expeditie zijn deze zoetwaterkrabben de voedselbron van veel dieren in het regenwoud, waaronder de bedreigde neotropische visotter.

Tijdens de expeditie konden talloze mooie plaatjes zoals deze geschoten worden, van insecten ter grootte van een hand.

De wetenschappers zijn verrast door de grote hoeveelheid witlippekari's in het regenwoud. "Ze hebben zo'n groot leefgebied nodig dat we niet hadden verwacht om hen hier tegen te komen", aldus Trond Larsen.

Deze glaskikker komt alleen voor in Midden- en Zuid-Amerika.

Ook werd een van de grootste vlinders ter wereld vastgelegd, de morpho helenor vlinder. De vleugels kunnen een spanwijdte van 20 centimeter hebben.

Het team sliep in tenten en hangmatten tijdens de expeditie, om "een te worden met de natuur".

In het regenwoud leven diverse erg giftige slangen, zoals deze wimperadder.

Een Buffons ara of 'great green macaw'. Het dier wordt internationaal beschermd ...

... maar dit exemplaar kon niet beschermd worden tegen de Indische kuifarend.

Ook de beschermde diersoort tapirus werd aangetroffen. Er zijn fossielen van het dier gevonden over de hele wereld, maar momenteel komt het alleen nog voor in Zuidoost-Azië en Midden-Amerika.

Deze soort 'Tiger Beetle' was tot nu toe alleen in Nicaragua aangetroffen. Men dacht dat de soort was uitgestorven.

Wetenschappers vonden ook deze Mexicaansee boleettong salamander. Volgens de expeditieleden komt het soort normaal gesproken niet voor in het regenwoud.

Alle foto's zijn afkomstig van het Conservation International.