Wetenschap Kopergebruik in de wijnbouw: Wat zijn de gevolgen voor de bodem? 19 x gedeeld De gemiddelde wijndrinker zal niet beseffen hoeveel er komt kijken bij het maken van wijn. Zo wordt met kopersulfaat de strijd tegen bladschimmels en rot in de wijngaard gevoerd. Ook bij biologische wijn, want kopersulfaat is immers een natuurproduct. Waarom wordt kopersulfaat gebruikt? En wat zijn de gevolgen voor de bodem?