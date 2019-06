Ruimtevaartorganisatie NASA opent voor het eerst in vijftig jaar een kluis met honderden kilo's aan maanstenen, die in het verleden bij missies naar de maan zijn verzameld door astronauten. Geologen gaan enkele van deze onaangeroerde stenen onderzoeken "met de technologie van de 21e eeuw".

"Vergeleken met het Apollo-tijdperk kunnen we nu echt veel meer doen", zegt NASA-conservator tegen persbureau AP. "Het is dus goed dat we gewacht hebben".

De maanmonsters zijn meegebracht door twaalf astronauten, die op missies tussen 1969 en 1972 op de maan zijn geweest. In totaal gaat het om 382 kilo aan maangesteente.

Sommige stukken zijn destijds verpakt op de maan en zijn nog nooit aan de aardse atmosfeer blootgesteld. Andere monsters zijn ingevroren of geconserveerd in helium en vervolgens niet meer aangeraakt.

Maanstenen liggen in zwaarbeveiligde kluizen

Onder leiding van NASA-conservator Ryan Zeigler proberen laboranten uit te zoeken hoe ze de stenen het beste uit hun verpakkingen kunnen halen zonder de monsters te verontreinigen. Ze zijn al het oefenen met namaakstenen.

Het laboratorium waarin de maanmonsters liggen, bevat twee kluizen: een met stenen die 'rechtstreeks' van de maan komen (zo'n 70 procent) en een met stenen, die eerder uitgeleend zijn voor onderzoek (30 procent).

De kluizen staan in het NASA-hoofdkwartier Johnson Space Center in Houston. De kluis met het ongerepte materiaal heeft twee aparte cijfercombinaties. Ook zijn er altijd twee mensen nodig om de safe te openen.

Eerste maanlanding viert vijftigjarig jubileum

Op 20 juli is het precies vijftig jaar geleden dat Neil Armstrong en Buzz Aldrin als eerste mensen voet op de maan zetten. Volgens Zeigler is het echter "een soort van toeval" dat de kluizen worden geopend in het jubileumjaar.

Wel geeft hij toe dat de vijftigste verjaardag van de succesvolle Apollo 11-missie extra aandacht genereert voor de stenen. Daarnaast is NASA van plan om in 2024 weer astronauten op de maan te zetten.