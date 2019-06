Wetenschap Nieuwe studie suggereert dat we wel degelijk op een bepaald type vallen 62 x gedeeld Veel mensen besluiten na een break-up dat ze een toekomst willen met iemand die qua persoonlijkheid het tegenovergestelde is van hun ex. Een nieuwe studie suggereert echter dat mensen toch vaak weer dezelfde soort partners kiezen. Hieruit kan blijken dat we toch een bepaald type hebben waar we ons tot aangetrokken voelen.