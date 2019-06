Wetenschap Veertig soorten kaas of honderden dates: Zo ga je om met keuzestress 54 x gedeeld We worden overstelpt met keuzes. In de supermarkt liggen 42 soorten kaas. Dankzij handige websites zie je in één klap alle koophuizen in heel Nederland. Via datingapps kun je honderden potentiële geliefden bekijken. Hoe meer keuzes, hoe meer vrijheid. Maar is het wel fijn als je zo veel opties krijgt? Gaan we ten onder aan keuzestress?