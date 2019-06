We worden overstelpt met keuzes. In de supermarkt liggen 42 soorten kaas. Dankzij handige websites zie je in één klap alle koophuizen in heel Nederland. Via datingapps kun je honderden potentiële geliefden bekijken. Hoe meer keuzes, hoe meer vrijheid. Maar is het wel fijn als je zo veel opties krijgt? Gaan we ten onder aan keuzestress?

Het is niet gek dat winkeliers zo veel mogelijk smaken aanbieden, want van verschillende producten willen we meer eten en kopen we ook meer. De Britse University of Oxford ontdekte al in 1981 dat proefpersonen veel meer aten van een bord boterhammen met verschillend beleg dan van broodjes met maar é´én soort beleg.

Deelnemers namen meer yoghurt als ze konden kiezen uit de smaken hazelnoot, sinaasappel en zwarte bessen.

Maar te veel keuze kan onprettig voelen. Hoe komt dat? Psycholoog Denise de Ridder onderzoekt keuzeprocessen aan de Universiteit Utrecht.

"Je hebt grofweg drie manieren van keuzes maken. Je hebt de beredeneerde keuzes, waarin je bewust de voors en tegens op een rijtje zet. Je hebt impulsieve keuzes: je kiest in een opwelling of gaat voor een aanbieding. En je hebt automatische keuzes: je koopt altijd mayonaise van Calvé, dus die grijp je, zonder na te denken."

Vooral beredeneerde keuzes kunnen stress opleveren, ook als ze over triviale zaken als boodschappen gaan. En andersom hoeft een belangrijke beslissing, voor een date of voor een woning, helemaal geen keuzestress op te leveren, als je die impulsiever en op gevoel neemt.

Betere aanbieding

Of je keuzes beredeneerd maakt, en dus een grotere kans op keuzestress hebt, ligt aan wat voor type je bent. "Je hebt in de psychologie de 'satisficers', mensen die kiezen voor een optie die goed genoeg is", zegt De Ridder. Die zijn sneller satisfied met hun keuzes, oftewel tevreden.

Maar daarnaast heb je 'maximizers', die het onderste uit de kan willen. Zij ervaren wel echte stress. "Een typische maximizer gaat voor een tv alle beoordelingssites af. Je zou zeggen, dat als je je zo goed voorbereidt, dat je ook de goede keuze maakt." Maar dat valt tegen, want maximizers zijn niet snel tevreden. Ze blijven bang dat ze toch niet de goede keuze hebben gemaakt.

Een satisficer denkt bij zo'n keuze: die tv heeft genoeg pixels, hij is niet te duur; deze kies ik. Dat levert weinig stress op.

Keuzemoeheid

Bij te veel opties raakt het brein overweldigd, zegt neurowetenschapper Alan Sanfey. Hij onderzoekt aan het Donders Instituut in Nijmegen besluitvorming.

"Een keuze maken kost het brein al veel energie. Zijn er heel veel opties, dan is dat te veel werk voor de hersenen. De beloningsgebieden zijn dan minder actief. Proefpersonen melden ook dat ze zich niet prettig voelen als ze te moeilijke keuzes moeten maken."

Maatschappij geeft keuzestress?

Vroeger hadden we het makkelijk. De Ridder: "Je trouwde gewoon met de jongen van de volleybalvereniging in plaats van alle opties te bekijken op een datingapp."

Volgens Sanfey verwachten mensen die keuzemogelijkheden echter wel. Wat zou er gebeuren als je de keuze zou beperken? Stel dat Funda plat gaat en de makelaar je de keuze uit drie huizen geeft, of dat er geen datingapps meer waren.

Leg je erbij neer

Lastig: te veel keuze voelt onplezierig, maar tegelijkertijd willen we niet dat aan onze keuzevrijheid wordt getornd. Gelukkig weten we ons ondanks die duizenden opties nog aardig te redden. Volgens De Ridder zijn de meesten van ons tevreden satisficers en geen maximizers. De meesten zullen niet altijd bewust lang en diep moeten nadenken in de supermarkt: "Uit consumentenonderzoek blijkt dat het merendeel van de keuzes op de automatische piloot gaat, of impulsief is."

Niet alleen in de supermarkt, maar ook bijvoorbeeld in de liefde. Zelfs bij het online daten zal je al snel, uit gewoonte, voor een bepaald type gaan.

